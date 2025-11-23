Ronaldo strzelił jak z Juventusem! Spektakularna przewrotka [WIDEO]

20:56, 23. listopada 2025 21:42, 23. listopada 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Cristiano Ronaldo zdobył przepiękną bramkę w meczu Al Nassr - Al Khaleej. Portugalczyk uderzył przewrotką, nie dając bramkarzowi szans na interwencję. Gol przypomniał kosmiczne trafienie z Juventusem.

Cristiano Ronaldo
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo uderzył z przewrotki! Kosmiczny gol dla Al-Nassr

Cristiano Ronaldo jest na dobrej drodze, aby za niedługo świętować 1000. goli w karierze. W niedzielę wieczorem ponownie wpisał się na listę strzelców. Swoim trafieniem przypieczętował zwycięstwo Al Nassr w starciu z Al Khaleej (4:1). Jednocześnie jego drużyna odskoczyła w tabeli od Al Hilal na 4 punkty, powiększając przewagę w walce o mistrzostwo Arabii Saudyjskiej.

Ronaldo w meczu z Al Khaleej świętował zdobycie 954. gola w karierze. Portugalczyk zdobył bramkę w efektowny sposób, uderzając piłkę przewrotką w otoczeniu zawodników rywali. Od razu przypomniał się kosmiczny gol, jaki zdobył przeciwko Juventusowi, gdy grał w Realu Madryt.

Al Nassr po 9. kolejkach zajmuje 1. miejsce w Saudi Pro League z dorobkiem 27 punktów. Drugie w tabeli jest Al Hilal, którego trenerem od początku sezonu jest Simone Inzaghi. Obrońca tytułu, czyli Al Ittihad plasuje się dopiero na 7. miejscu ze stratą 13 punktów.

Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, Cristiano Ronaldo ma na swoim koncie 11 goli i 2 asysty w 12 meczach.

