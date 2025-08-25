Ronaldo ocenił potencjał syna. Tak widzi jego przyszłość

Cristiano Ronaldo w serialu na platformie Netfix ocenił potencjał piłkarski swojego syna. Portugalczyk uważa, że jego pociecha osiągnie więcej niż on. Obecnie Cristiano Junior gra w akademii Al-Nassr.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Myślę, że osiągnie więcej niż ja – mówi Ronaldo o swoim synu

Cristiano Ronaldo to absolutna legenda piłki nożnej. Przez ostatnie dwie dekady prowadził zaciętą rywalizację z Leo Messim o miano najlepszego piłkarza na świecie. Aktualnie zbliża się do końca kariery, lecz wciąż ma ważny kontrakt z Al-Nassr do czerwca 2027 roku.

Do Arabii Saudyjskiej przeprowadził się wraz z całą rodziną zimą 2023 roku. Z klubem z Rijadu związany jest także jego najstarszy syn – Cristiano Junior. Nastolatek, który w czerwcu obchodził 15. urodziny ćwiczy w akademii Al-Nassr.

Na platformie streamingowej Netflix dodano ostatnio dokument o Saudi Pro League. Netflix Sports na X-ie udostępniło scenę, w której Ronaldo opowiada o potencjale piłkarskim swojego syna. Według reprezentanta Portugalii 15-latek osiągnie więcej niż on.

– Szczerze, to dobry dzieciak. Jest bezproblemowy. Jest nieco większy i silniejszy ode mnie, kiedy byłem w jego wieku. Myślę, że osiągnie więcej niż ja. Głód walki będzie najtrudniejszy – powiedział Cristiano Ronaldo.

Warto dodać, że Cristiano Junior szkolił się również w akademiach m.in. Juventusu i Manchesteru United. Na swoim koncie ma także debiut w reprezentacji Portugalii do lat 15, dla której zdobył dwie bramki w czterech meczach. Oprócz portugalskiego obywatelstwa posiada także amerykańskie, ponieważ urodził się w miejscowości La Mesa w stanie Kalifornia.