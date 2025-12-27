Ronaldo nie miał litości. Coraz bliżej gola numer 1000

Cristiano Ronaldo znowu jest wielki. Portugalczyk zanotował znakomity występ w pojedynku z Al-Okhdood w SPL.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo o krok od hat-tricka

W 11. kolejce Saudi Pro League Al-Nassr na własnym stadionie podejmował Al-Okhdood. W szeregach gospodarzy pojawili się tacy piłkarze, jak Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Marcelo Brozović czy Kingsley Coman, natomiast w ekipie Paulo Sergio wystąpili m.in. Burak Ince, znany ze Śląska Wrocław, czy Blaż Kramer, były napastnik Legii Warszawa. Słoweniec w 40. minucie zmienił Khaleda Nareya.

Ekipa z Rijadu otworzyła wynik pojedynku z ligowym outsiderem w 31. minucie. Joao Felix dorzucił z narożnika boiska, Abdulelah Al Amri głową zgrał przed bramkę, a całą akcję zamknął Ronaldo. Jeszcze przed przerwą 40-latek po raz drugi zaskoczył golkipera gości. Tym razem asystował mu Brozović.

Po zmianie stron Al Nassr nie zwolnił tempa, a Ronaldo znowu umieścił piłkę w siatce. Jednak trafienie z 66. minuty zostało anulowane po analizie VAR – Sultan Al Ghannam, który dośrodkował do Portugalczyka, znalazł się na ofsajdzie.

Rycerze Nadżdy ostatecznie wygrali 3:0 i pozostają liderami SPL. W klasyfikacja najlepszych strzelców prowadzi Ronaldo, który ma na koncie 12 goli. Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki w swojej karierze zdobył już 956 bramek i jest coraz bliżej trafienia numer 1000.

Al-Nassr – Al-Okhood 3:0 (2:0)

Cristiano Ronaldo 31′, 45+3′, Joao Felix 90+4′