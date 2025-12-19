Portugalczycy zachwalają Bednarka. Co za słowa!

Rene Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Bednarek chwalony za kolejny świetny występ

Jan Bednarek latem tego roku przeniósł się do FC Porto z zespołu Southampton. Jego klub spadł bowiem z Premier League, a sam Polak chciał poszukać sobie nowego miejsca po latach spędzonych w jednym zespole w Anglii. Dlatego też zdecydował się na przenosiny do czołowego zespołu ligi portugalskiej, i właściwie z miejsca stał się czołowym graczem swojego zespołu.

Wspólnie z Jakubem Kiwiorem tworzą bowiem jeden z najlepszych, czy też najmniej tracących bramek, bloków defensywnych w europejskich ligach. Nic więc dziwnego, że postawa reprezentanta Polski jest doceniana i właściwe po każdym meczu zbiera on dobre i bardzo dobre recenzje. Nie inaczej jest po ostatnim meczu w Pucharze Portugalii, gdzie FC Porto pokonało 4:1 zespół Famalicao i awansowało do kolejnej rundy. Serwis „A Bola” w samych superlatywach opisał postawę środkowego obrońcy z Polski w tej rywalizacji.

– Jest świetnym liderem. Zapewnia doskonałe wsparcie całej obronie, a w gruncie rzeczy całej drużynie. Pracuje dyskretnie i niezwykle skutecznie. Od czasu do czasu wykonuje zagrania, które zasługują na uwagę kibiców, jak na przykład w 63. minucie, kiedy to przechwycił strzał Joujou, i naprawdę na to zasługuje – napisał serwis „A Bola” przyznając Polakowi notę siedem.

