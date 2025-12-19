Vinicius zwleka z przedłużeniem kontraktu z Realem. Zgłosił się po niego były klub

Vinicius Junior nie chce nadal przedłużyć kontraktu z Realem Madryt. Skrzydłowy mógłby wrócić więc do Flamengo, o czym napomniał dyrektor sportowy tego klubu w rozmowie z serwisem "ESPN FC".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius wróciłby do Flamengo?!

Real Madryt w tym sezonie ma swoje problemy, bo choć wydawało się, że Xabi Alonso wniesie sporo nowej energii i dobrych pomysłów, to jednak należy przyznać, że nie wszystko wychodzi na tyle dobrze, na ile powinno. Szczególnie, że latem klub dokonał solidnych wzmocnień i trudno wymarzyć sobie chociażby lepszą linię ofensywną. Aktualnie Królewscy zajmują drugie miejsce w tabeli La Liga ze stratą czterech punktów do Barcelony.

Nie bez powodów też mówiło się w ostatnim czasie o potencjalnym zwolnieniu szkoleniowca, który nie tylko ma problem z wynikami i grą, ale i niektórymi zawodnikami. Głośno było o konwikcie z Viniciusem Juniorem, który nie chce przedłużyć kontraktu, a jest niezadowolony ze swojej pozycji w zespole. Dlatego też spekuluje się, że Brazylijczyk będzie chciał odejść z klubu latem. W tym kontekście mówiło się do tej pory o wielu klubach, przede wszystkim z Arabii Saudyjskiej, ale nową sugestię wysunął dyrektor sportowy Flamengo, który w rozmowie z „ESPN FC” powiedział o możliwym powrocie do rodzimego klubu.

– Ludzie, którzy przejeżdżają przez Flamengo, mają miłość i pasję na zawsze. Nadejdzie ten czas, kiedy Vinicius będzie chciał wrócić – powiedział dyrektor sportowy Flamengo Jose Boto cytowany przez serwis „ESPN FC”.

