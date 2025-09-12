Polak zmieni klub w Turcji. Zagra w Stambule

11:08, 12. września 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  

Jakub Kałuziński po dwóch latach zmienia klubowe barwy. Wychowanek Lechii Gdański opuści Antalyaspor, ale pozostanie w Turcji. O transferze poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

Jakub Kałuziński
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski/ Alamy Na zdjęciu: Jakub Kałuziński

Kałuziński odchodzi z Antalyasporu

W lecie 2023 roku Jakub Kałuziński pożegnał się z Lechią Gdańsk i ruszył na podbój Turcji. Defensywny pomocnik podpisał trzyletni kontrakt z Antalyasporem. W szeregach Skorpionów rozegrał już 79 spotkań i na tej liczbie jego dorobek najprawdopodobniej się zatrzyma. Tomasz Włodarczyk (Meczyki.pl) ujawnił, że 22-latek właśnie przechodzi testy medyczne przed transferem.

Jednokrotny reprezentant Polski zmieni klub, ale nie zmieni ligi. Wszechstronny zawodnik środka pola przenosi się do Stambułu – jego nowym pracodawcą zostanie Başakşehir. Mistrz Turcji z sezonu 2019/20 w lecie pożegnał Krzysztofa Piątka, który odszedł do Al-Duhail, i Patryka Szysza, który wrócił do ojczyzny i zasilił szeregi Arki Gdynia. Kałuziński częściowo uzupełni „biało-czerwoną wyrwę” w kadrze.

W poprzednim sezonie pomocnik zaliczył łącznie 40 występów, w tym 35 w Super Lig i 5 w krajowym pucharze. W lidze udało mu się zanotować aż 8 asyst. Başakşehir uplasował się na 5. lokacie i walczył w kwalifikacjach do Ligi Konferencji, jednak w decydującej rundzie lepsza okazała się CS Universitatea Craiova.

POLECAMY TAKŻE

Nuri Sahin
Sahin może wrócić na ławkę trenerską. Prowadzi rozmowy ze znanym klubem
Krzysztof Piątek
Krzysztof Piątek leci na testy medyczne! Wybrał nowy klub
Krzysztof Piątek
Piątek znowu z golem. Mocna odpowiedź Osimhena