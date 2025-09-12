Jakub Kałuziński po dwóch latach zmienia klubowe barwy. Wychowanek Lechii Gdański opuści Antalyaspor, ale pozostanie w Turcji. O transferze poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

Maciej Rogowski/ Alamy Na zdjęciu: Jakub Kałuziński

Kałuziński odchodzi z Antalyasporu

W lecie 2023 roku Jakub Kałuziński pożegnał się z Lechią Gdańsk i ruszył na podbój Turcji. Defensywny pomocnik podpisał trzyletni kontrakt z Antalyasporem. W szeregach Skorpionów rozegrał już 79 spotkań i na tej liczbie jego dorobek najprawdopodobniej się zatrzyma. Tomasz Włodarczyk (Meczyki.pl) ujawnił, że 22-latek właśnie przechodzi testy medyczne przed transferem.

Jednokrotny reprezentant Polski zmieni klub, ale nie zmieni ligi. Wszechstronny zawodnik środka pola przenosi się do Stambułu – jego nowym pracodawcą zostanie Başakşehir. Mistrz Turcji z sezonu 2019/20 w lecie pożegnał Krzysztofa Piątka, który odszedł do Al-Duhail, i Patryka Szysza, który wrócił do ojczyzny i zasilił szeregi Arki Gdynia. Kałuziński częściowo uzupełni „biało-czerwoną wyrwę” w kadrze.

W poprzednim sezonie pomocnik zaliczył łącznie 40 występów, w tym 35 w Super Lig i 5 w krajowym pucharze. W lidze udało mu się zanotować aż 8 asyst. Başakşehir uplasował się na 5. lokacie i walczył w kwalifikacjach do Ligi Konferencji, jednak w decydującej rundzie lepsza okazała się CS Universitatea Craiova.

