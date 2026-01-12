Pietuszewski już wie. Wtedy będzie mógł zagrać w Porto

Oskar Pietuszewski w trwającym okienku zamienił Jagiellonię Białystok na FC Porto. Kiedy 17-latek będzie mógł zaliczyć swój pierwszy występ w nowych barwach? Znamy datę potencjalnego debiutu.

Michał Kość/ PressFocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski gotowy na hit?

FIFA zatwierdziła transfer młodzieżowego reprezentanta Polski, o czym donoszą portugalskie media. To oznacza, że Oskar Pietuszewski otrzymał oficjalną zgodę na rozpoczęcie treningów w nowym klubie. Chociaż FC Porto już w poprzednim tygodniu potwierdziło pozyskanie nastolatka, to dopiero teraz wszelkie formalności zostały dopełnione.

Światowa federacja w ten sposób umożliwiła skrzydłowemu rozegranie premierowego meczu w koszulce Smoków. W teorii Pietuszewski może zadebiutować już w środę – Porto w hitowym starciu Taça de Portugal zmierzy się z Benficą.

Jednak wszystko wskazuje na to, że 17-latek opuści to spotkanie i będzie przygotowywany do występu w niedzielę. Tego dnia Porto czeka wyjazd do Guimarães i pojedynek z Vitorią w 18. kolejce Liga Portugal.