Co czeka Pietuszewskiego w Porto? Była gwiazda klubu nie ma złudzeń

Oskar Pietuszewski zamienił w styczniu Jagiellonię Białystok na FC Porto. Maniche w rozmowie z PAP podzielił się swoją opinią nt. polskiego piłkarza. Uważa, że najpierw będzie grał w rezerwach.

ZUMA Press Inc Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski zostanie przesunięty do rezerw FC Porto

Oskar Pietuszewski i saga transferowa związana z wyjazdem za granicę została zakończona pomyślnie. Reprezentant Polski do lat 21 został oficjalnie nowym piłkarzem FC Porto. Jagiellonia Białystok otrzymała za nastolatka 10 milionów euro, plus zapewniła sobie 10% od następnego transferu. W barwach portugalskiego giganta będzie grał z numerem 77 na koszulce.

Na ten moment nie wiadomo, czy Pietuszewski zostanie od razu włączony do kadry pierwszego zespołu. Maniche, czyli były piłkarz Porto zdradził w rozmowie PAP, że polityka klubu wskazuje na to, że 17-latek trafi do rezerw, a więc zespołu B z zaplecza elity.

– Taka jest polityka FC Porto. Bardzo młody zawodnik trafia zazwyczaj do rezerw, czyli ekipy B, aby mógł się najpierw ograć w nowym klubie – tłumaczy Maniche w rozmowie z PAP.

– W tym sezonie FC Porto ma bardzo dobrze obstawione skrzydła, czyli pozycję, na której gra Pietuszewski. Z prawej strony występuje Hiszpan Borja Sainz, zaś z drugiej Brazylijczyk Pepe. Polak nie jest w stanie dziś zająć ich miejsca – uważa były piłkarz FC Porto.

Maniche uważa jednak, że z czasem Pietuszewski ma szanse, aby trafić do pierwszego zespołu. Warunkiem jest jednak ustabilizowanie się i dostosowanie się do portugalskiego otoczenia. To ma zapewnić mu gra w rezerwach FC Porto.

– Dzięki występom w rezerwach Pietuszewski będzie mógł ustabilizować się i dostosować do portugalskiego otoczenia. Z czasem przejdzie do pierwszego zespołu, zdobędzie pierwszoligowe szlify, a jego wartość zacznie rosnąć – ocenia przyszłość Pietuszewskiego.