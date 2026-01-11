Co czeka Pietuszewskiego w Porto? Była gwiazda klubu nie ma złudzeń

13:15, 11. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  PAP / Przegląd Sportowy Onet

Oskar Pietuszewski zamienił w styczniu Jagiellonię Białystok na FC Porto. Maniche w rozmowie z PAP podzielił się swoją opinią nt. polskiego piłkarza. Uważa, że najpierw będzie grał w rezerwach.

Oskar Pietuszewski
Obserwuj nas w
ZUMA Press Inc Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski zostanie przesunięty do rezerw FC Porto

Oskar Pietuszewski i saga transferowa związana z wyjazdem za granicę została zakończona pomyślnie. Reprezentant Polski do lat 21 został oficjalnie nowym piłkarzem FC Porto. Jagiellonia Białystok otrzymała za nastolatka 10 milionów euro, plus zapewniła sobie 10% od następnego transferu. W barwach portugalskiego giganta będzie grał z numerem 77 na koszulce.

Na ten moment nie wiadomo, czy Pietuszewski zostanie od razu włączony do kadry pierwszego zespołu. Maniche, czyli były piłkarz Porto zdradził w rozmowie PAP, że polityka klubu wskazuje na to, że 17-latek trafi do rezerw, a więc zespołu B z zaplecza elity.

Taka jest polityka FC Porto. Bardzo młody zawodnik trafia zazwyczaj do rezerw, czyli ekipy B, aby mógł się najpierw ograć w nowym klubie – tłumaczy Maniche w rozmowie z PAP.

W tym sezonie FC Porto ma bardzo dobrze obstawione skrzydła, czyli pozycję, na której gra Pietuszewski. Z prawej strony występuje Hiszpan Borja Sainz, zaś z drugiej Brazylijczyk Pepe. Polak nie jest w stanie dziś zająć ich miejsca – uważa były piłkarz FC Porto.

Maniche uważa jednak, że z czasem Pietuszewski ma szanse, aby trafić do pierwszego zespołu. Warunkiem jest jednak ustabilizowanie się i dostosowanie się do portugalskiego otoczenia. To ma zapewnić mu gra w rezerwach FC Porto.

Dzięki występom w rezerwach Pietuszewski będzie mógł ustabilizować się i dostosować do portugalskiego otoczenia. Z czasem przejdzie do pierwszego zespołu, zdobędzie pierwszoligowe szlify, a jego wartość zacznie rosnąć – ocenia przyszłość Pietuszewskiego.

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze Jagiellonii
Jagiellonia na niego liczy. Przejmie pałeczkę po Pietuszewskim?
Deco
Barcelona obserwowała młodego Polaka. Agent zdradził szczegóły
Oskar Pietuszewski
Pietuszewski to nieprzypadkowy talent. Konkretna opinia o graczu Porto