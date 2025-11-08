Piątek znowu to zrobił! Kolejny gol w Katarze [WIDEO]

Krzysztof Piątek ponownie dał o sobie znać w Katarze. Napastnik po raz kolejny udowodnił, że jest w świetnej formie. W meczu Al Duhail - Al Sailiya zdobył szóstego gola w lidze.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Krzysztof Piątek z golem w meczu Al Duhail – Al Sailiya

Krzysztof Piątek latem zdecydował się wyjechać z Europy i podpisał kontrakt w Katarze. Napastnik związał się z Al Duhail, w którym występuje m.in. Marco Verratti czy Luis Alberto. Od początku pobytu w nowym otoczeniu 30-latek imponuje skutecznością. Jak dotąd w 13 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 8 bramek. Warto dodać, że walczy o koronę króla strzelców Qatar Stars League.

Wyścig o miano najlepszego strzelca z każdym tygodniem nabiera rumieńców. Krzysztof Piątek nie odpuszcza rywalizacji o indywidualną nagrodę, zdobywając kolejnego gola na ligowych boiskach. W sobotę (8 listopada) wpisał się na listę strzelców w starciu z Al Sailiya.

🎥 WATCH | @DuhailSC 1st goal by Krzysztof Piatek



Week 7 | #DohaBankStarsLeaguepic.twitter.com/pykiOE3NRw — Qatar Stars League (@QSL_EN) November 8, 2025

Piątek zdobył bramkę otwierającą wynik meczu w 38. minucie. Polak przejął futbolówkę, którą klatką piersiową zgrał Ismael Mohammed. Po minięciu obrońcy rywali oddał mocny strzał pod poprzeczkę, nie dając bramkarzowi żadnych szans na skuteczną interwencję.

W efekcie jest to szóste trafienie Piątka w lidze katarskiej. Aktualnie zajmuje więc 3. miejsce w klasyfikacji strzelców. Lepsi od niego są tylko Joao Pedro (7 goli) i Roger Guedes (8 goli). Al Duhail po 9. kolejkach zajmuje dopiero 7. miejsce w tabeli.