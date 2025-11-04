Piątek zmarnował rzut karny! Jego klub zmiażdżył zespół Paulo Sousy [WIDEO]

Krzysztof Piątek nie wykorzystał rzutu karnego w meczu Al-Duhail - Al-Ahli Dubai. Mimo to zespół reprezentanta Polski pokonał rywala aż (4:1). Trenerem przeciwnej drużyny jest były selekcjoner Biało-Czerwonych - Paulo Sousa.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Krzysztof Piątek nie wykorzystał rzutu karnego

Krzysztof Piątek po dwóch latach spędzonych w Turcji zdecydował się na egzotyczny kierunek. Reprezentant Polski podpisał kilkuletni kontrakt w Katarze, a jego nowym klubem został Al-Duhail. 30-latek szybko odnalazł się w innym otoczeniu, strzelając jak dotąd 8 bramek w 13 meczach. Oprócz rozgrywek ligowych bierze również udział w azjatyckiej Lidze Mistrzów.

W poniedziałek (3 listopada) odbyło się spotkanie Al-Duhail – Al-Ahli Dubai w ramach 4. kolejki Ligi Mistrzów. Drużyna z Kataru bez problemów pokonała rywala (4:1). Krzysztof Piątek mógł zapisać się na liście strzelców, ale w 68. minucie nie wykorzystał jedenastki.

Co ciekawe Piątek miał okazję spotkać się z byłym selekcjonerem reprezentacji Polski. Trenerem klubu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest Paulo Sousa. Portugalczyk pracuje tam od lipca 2024 roku, a poprzedni sezon skończył z mistrzostwem i pucharem kraju.

Al-Duhail po 4. kolejkach azjatyckiej Ligi Mistrzów zajmuje 6. miejsce w grupie z dorobkiem 4 punktów. Awans do 1/8 finału wywalczy osiem najlepszych zespołów w grupie. Z kolei w lidze plasują się również na 6. miejscu po rozegraniu ośmiu spotkań.