Piątek strzela, Verratti asystuje! Polak imponuje formą w Katarze [WIDEO]

21:50, 25. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Krzysztof Piątek imponuje formą w rozgrywkach ligi katarskiej. Reprezentant Polski w meczu Al-Duhail - Shamal zdobył bramkę i zaliczył asystę. Przy golu asystował mu Marco Veratti.

Krzysztof Piątek
Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Krzysztof Piątek walczy o koronę króla strzelców w Katarze

Krzysztof Piątek latem zdecydował się opuścić Europę i wybrać ofertę z egzotycznej ligi, jaką jest Katar. Nowym klubem reprezentanta Polski został Al-Duhail, czyli ośmiokrotny mistrz Qatar Stars League. Szatnię dzieli m.in. z Luisem Alberto, czyli byłym piłkarzem Lazio czy Marco Verrattim, mistrzem europy z 2021 roku. Włoch w ostatnim meczu asystował mu przy kolejnym trafieniu w lidze.

W sobotę Al-Duhail podejmował przed własną publicznością Shamal. Drużna polskiego napastnika wygrała, a Piątek nie tylko wpisał się na listę strzelców, ale także zanotował asystę przy golu Tahsina Jamshida. Ze zdobyciem bramki nie miał żadnego problemu, ponieważ stanął oko w oko z bramkarzem i oddając strzał blisko lewego słupka, pozostawił golkipera bez szans na udaną interwencję. Z kolei asystował, zgrywając piłkę głową po wykonaniu rzutu rożnego.

Piątek ma na swoim koncie już 5 goli w lidze 7 meczach. Łącznie w barwach Al-Duhail wystąpił w 11 spotkaniach, zdobywając 8 bramek. Warto dodać, że reprezentant Polski walczy o koronę króla strzelców ligi katarskiej. Aktualnie wyprzedza go jedynie Roger Guedes (6 goli).

