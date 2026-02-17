Oleksandr Zinchenko nabawił się poważnej kontuzji. Fatalna diagnoza

13:46, 17. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  AFC Ajax Amsterdam

Oleksandr Zinchenko nabawił się poważnej kontuzji kolana i musi przejść operację. Lewy obrońca wypadnie z gry na 6-7 miesięcy, co oznacza dla niego koniec sezonu.

Oleksandr Zinchenko
Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Oleksandr Zinchenko

Ajax Amsterdam osłabiony. Oleksandr Zinchenko przejdzie operację

Oleksandr Zinchenko podczas ostatniego zimowego okienka transferowego przeniósł się z Arsenalu do Ajaksu Amsterdam. Kwota opisywanej transakcji wyniosła zaledwie 1,5 miliona euro, dlatego wydawało się, że holenderski klub dokonał bardzo korzystnego ruchu. Początek przygody bocznego defensora w Amsterdamie okazał się jednak wyjątkowo pechowy i daleki od oczekiwań zarówno tamtejszych kibiców, jak i samego zawodnika.

Lewy obrońca już w swoim drugim meczu w barwach Ajaksu nabawił się bowiem poważnej kontuzji. Klub z Johan Cruyff Areny wydał oficjalny komunikat dotyczący stanu jego zdrowia. 29-letni wahadłowy doznał urazu kolana, który wykluczy go z gry na sześć do siedmiu miesięcy. To oznacza, że były gwiazdor Manchesteru City w obecnym sezonie nie pojawi się już na boisku i czeka go długa rehabilitacja.

Sytuacja ta może mieć wpływ na jego przyszłość w Ajaksie. Kontrakt 75-krotnego reprezentanta Ukrainy obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku. Niewykluczone jednak, że władze giganta z Eredivisie zdecydują się zaoferować mu przedłużenie umowy, okazując wsparcie nowemu zawodnikowi mimo problemów zdrowotnych. Najbliższe tygodnie powinny przynieść więcej informacji w tym temacie.