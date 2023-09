IMAGO / Icon Sportswire Na zdjęciu: Leo Messi

Leo Messi zdradził o co ma pretensje do PSG

Piłkarz stwierdził, że jako jedyny nie został doceniony za mistrzostwo świata

Argentyńczyk ma spory żal do zespołu z Paryża

Uzasadnione żale?

Leo Messi jakiś czas temu rozstał się z PSG. Jego kariera we Francji była daleka od ideału. Piłkarz na boisku wyglądał przeciętnie, a sam poza nim był nieszczęśliwy. Argentyńczyk nie krył żalu do zachowania władz klubu wobec niego. Teraz sam przyznał, że ma również pretensje o to, jak został potraktowany po zdobyciu mistrzostwa świata.

– Byłem jedynym piłkarzem reprezentacji Argentyny, który w swoim klubie nie został doceniony za zdobycie mistrzostwa świata w Katarze. Nie wyglądało to tak, jak się spodziewałem. W Paryżu nie czułem się po prostu dobrze – mówi Lionel Messi w rozmowie z kanałem “OLGA”.

