Mehdi Taremi w niedzielę po raz ostatni zagrał w barwach FC Porto na Estadio do Dragao. Irańczyk po meczu z Boavistą, w którym zdobył bramkę na wagę zwycięstwa, zalał się łzami na środku boiska.

Victor Sousa / Alamy Na zdjęciu: Mehdi Taremi

Taremi kończy przygodę z FC Porto, wodospad łez po ostatnim meczu

Mehdi Taremi na początku roku doszedł do porozumienia z Interem Mediolan w kwestii warunków indywidualnego kontraktu. Irańczyk ze względu na wygasający kontrakt z FC Porto, mógł bez problemu negocjować z innymi klubami. Od 1 lipca na zasadzie wolnego transferu przeniesie się do Serie A, gdzie będzie bronił barw Nerazzurri. W niedzielę wieczorem 31-letni napastnik po raz ostatni wystąpił na Estadio do Dragao. Trzeba przyznać, że lepszego scenariusza na pożegnanie z własnymi kibicami nie mógł sobie wymarzyć.

Porto do 98. minuty meczu remisowało (1:1) z Boavistą. Taremi, który pojawił się na placu gry na pół godziny przed końcem spotkania, został bohaterem Smoków. Napastnik w ósmej minucie doliczonego czasu gry zdobył zwycięskiego gola, który zapewnił jego drużynie komplet punktów. Co więcej, gol napastnika utrzymał Smoki na 3. miejscu w lidze, bowiem Braga, która czai się za ich plecami ma tylko punkt straty. Warto odnotować, że 3. miejsce gwarantuje grę w Lidze Europy, zaś 4. pozycja w Lidze Konferencji.

Po ostatnim gwizdku arbitra emocje związane z ostatnim występem na własnym stadionie wzięły górę. Mehdi Taremi nie był w stanie powstrzymać napływających łez i zapłakany przez długi czas nie opuszczał murawy.

Łącznie irański zawodnik w barwach FC Porto od 2020 roku rozegrał 180 spotkań, w których strzelił 90 goli i zanotował 55 asyst.