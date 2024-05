Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jakub Piotrowski

Kapitalny sezon Piotrowskiego

Kariera Jakuba Piotrowskiego w tym sezonie zdecydowanie przyśpieszyła. 26-letni środkowy pomocnik absolutnie kapitalnie spisuje się w lidze bułgarskiej, gdzie ma na swoim koncie aż 11 goli i pięć asyst. W sumie w tym sezonie zdobył ich aż 17, co warte jest szczególnej uwagi, ponieważ Polak gra jako środkowy pomocnik. Do tego dochodzą dobre występy w europejskich pucharach z Łudogorcem Razgrad oraz debiut i spotkania w reprezentacji Polski. W “Biało-Czerwonych” barwach wychowanek Pogoni Szczecin okazał się prawdziwym odkryciem, bowiem we wszystkich pięciu dotychczasowych meczach spisał się przynajmniej dobrze, a do tego zdobył dwie bramki.

Teraz z kolei Piotrowski wraz ze swoim zespołem zapewnili sobie tytuł mistrza Bułgarii. Łudogorec Razgrad w meczu 32. kolejki w ramach grupy mistrzowskiej pokonał 3:1 drugą w tabeli drużynę CSKA Sofia. Tym samym na trzy kolejki przed końcem sezonu ekipa reprezentanta Polski zajmuje pierwsze miejsce w tabeli z dorobkiem aż 79 punktów i aż 13 oczek przewagi nad drugim zespołem w stawce.

W temacie Jakuba Piotrowskego od jakiegoś czasu trwa dyskusja w kwestii możliwego transferu do mocniejszej ligi. W tym temacie przewijają się spekulacje na temat zespołów z Bundesligi. Serwis “Transfermarkt” wycenia Polaka na około 2,5 miliona euro, a jego umowa z ekipą Łudogorca wygasa wraz z końcem następnego sezonu.

