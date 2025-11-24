Nowe wieści ws. Jana Bednarka. Chodzi o powrót do gry

Jan Bednarek ostatnio zmagał się z kontuzją, przez co opuścił także zgrupowanie reprezentacji Polski. Teraz jednak "A Bola" poinformowała, że Polak będzie gotowy na czwartkowy mecz FC Porto w Lidze Europy.

MTB-Photo/Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Bednarek gotowy na czwartkowy mecz Ligi Europy

Jan Bednarek tego lata przeniósł się do ekipy FC Porto z Southampton, w którym występował przez ostatnie lata, właściwie cały czas od momentu wyjazdu z Lecha Poznań. I choć minęło dopiero raptem pół roku od tego ruchu, to należy uznać, że przenosiny stopera reprezentacji Polski okazały się bardzo dobrą decyzją, na której zyskała także kadra.

Niemniej ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski Jan Bednarek musiał opuścić, a to przez fakt, że w meczu ligi portugalskiej nabawił się wówczas urazu. Ten wydawał się stosunkowo mało groźny, ale wiązał się z koniecznością pozostania w Portugalii i krótkiej rekonwalescencji. Teraz jednak serwis „A Bola” poinformował, że środkowy obrońca FC Porto będzie gotowy do gry już w najbliższym meczu zespołu, a więc w starciu z ekipą OGC Nice w Lidze Europy.

Jan Bednarek w tym sezonie rozegrał w sumie 16 spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował jedną asystę. W duecie z Jakubem Kiwiorem stworzył jeden z najlepszych bloków defensywnych nie tylko w Portugalii, ale i całej Europie, a na to przynajmniej wskazywałaby liczba straconych goli. Kontrakt 29-latka z FC Porto wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 9 milionów euro.

Zobacz także: Co dalej z Papszunem? Decydujące rozmowy w Częstochowie! [NOWE INFORMACJE]