fot. PressFocus Na zdjęciu: Neymar

Neymar latem zamienił PSG na saudyjskie Al-Hilal

Niedawno Brazylijczyk wyleczył długotrwałą kontuzję

Mimo tego udał się na zgrupowanie kadry, co zdenerwowało trenera klubowego

Konflikt Neymara z trenerem w Al-Hilal

Neymar ma już pierwsze kłopoty w Al-Hilal. Jak donosi El Nacional, były gwiazdor FC Barcelony, który latem tego roku przeniósł się do Arabii Saudyjskiej, wdał się w spór z klubowym trenerem Jorge Jesusem. Co więcej, Brazylijczyk spotkał się z krytyką za swoje występy na boisku. Kibice zauważyli, że piłkarz jest wolniejszy i bardzo ociężały.

Powodem konfliktu z trenerem było to, że pomimo niedawnego powrotu po siedmiomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją, Neymar dołączył do reprezentacji Brazylii na mecze kwalifikacyjne do mistrzostw Świata. Jesus uznał, że wyjazd był niepotrzebny i stwierdził, że Neymar przedkłada reprezentowanie swojego kraju nad obowiązki klubowe.

