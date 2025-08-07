Moder z problemami. Trwa walka z czasem przed kluczowym meczem

Jakub Moder nie będzie mógł zagrać w pierwszym meczu nowego sezonu ligi holenderskiej. Polak walczy jednak o powrót na mecz z Fenerbahce, o czym poinformował Dennis Kranenburg z serwisu "Rijnmond" na platformie X (dawniej Twitter).

box to box pictures/Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Moder straci pierwszy mecz sezonu

Jakub Moder w swoim drugim, a właściwie to pierwszym pełnym sezonie w barwach Feyenoordu Rotterdam z pewnością ma być jedną z ważniejszych postaci. Reprezentant Polski już w minionej kampanii pokazał, że przenosiny do ligi holenderskiej były dobrą decyzją i w końcu mógł pokazać pełnię swoich możliwości. Za te występy pomocnik zebrał bardzo dobre recenzje i miał być już na starcie obecnych rozgrywek wartością dodaną.

W ostatnim czasie pojawił się jednak pewien problem zdrowotny u tego gracza, przez co opuści on najbliższy mecz swojego zespołu. Jak przekazał Dennis Kranenburg z serwisu „Rijnmond” na platformie X (dawniej Twitter), nie zagra w sobotę przeciwko NAC Breda i że skupia się na meczu wyjazdowym z Fenerbahce. W pierwszym meczu eliminacji Ligi Mistrzów Polaka zabrakło nawet na ławce rezerwowych, ale jego zespół wygrał z tureckim gigantem 2:1.

Jakub Moder w minionym sezonie rozegrał w sumie 26 spotkań, w których zdobył cztery gole oraz zanotował dwie asysty. Dla Feyenoordu Rotterdam ma łącznie 19 gier. 26-letni środkowy pomocnik wyceniany jest obecnie przez serwis „Transfermarkt” na 12 milionów euro, a jego kontrakt w Holandii wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

