Moder wciąż kontuzjowany. Wymowne słowa trenera Feyenoordu

Jakub Moder w tym sezonie nie pojawił się w żadnym meczu. Trener Feyenoordu Rotterdam Robin van Persie przyznał, że sytuacja Polaka wymaga więcej cierpliwości.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Problemy zdrowotne Jakuba Modera w Feyenoordzie. Van Persie apeluje o cierpliwość

Jakub Moder w styczniu tego roku przeniósł się z Brighton & Hove Albion do Feyenoordu Rotterdam. Holenderski klub zapłacił za reprezentanta Polski 1,5 mln euro, a sam zawodnik podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2028 roku. W rundzie wiosennej 26-latek ze Szczecinka zdołał rozegrać 19 spotkań, w których strzelił cztery gole i zaliczył dwie asysty.

Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban nie powołał Modera na wrześniowe zgrupowanie kadry. Powód? W sierpniu pomocnik doznał urazu pleców, który niestety wciąż się przedłuża. – Szczerze mówiąc, nadal nie jestem szczególnie blisko powrotu, ale myślę, że na następne zgrupowanie powinienem być zdrowy – przyznał niedawno sam zawodnik.

Teraz głos w sprawie zabrał trener Feyenoordu Robin van Persie. – Nie wiem, czy powinienem nazywać to komplikacją w procesie powrotu do zdrowia. Liczyliśmy jednak, że Jakub szybciej wróci do zajęć z zespołem. Mieliśmy nadzieję, że dołączy do nas już wcześniej, ale musimy uzbroić się w cierpliwość – stwierdził holenderski szkoleniowiec, którego cytuje profil „Feyenoord Polska”.

Feyenoord obecnie jest liderem Eredivisie po trzech kolejkach, mając na koncie komplet punktów. Już 13 września podejmie Heerenveen w ramach 4. kolejki. Jesienią klub z Rotterdamu zagra również w fazie ligowej Ligi Europy.