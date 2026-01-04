Moder straci trenera?! Feyenoord postawił sprawę jasno

box to box pictures / Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Van Persie dostał ultimatum. Feyenoord go zwolni, jeśli nie osiągnie celu

Nie tak sezon 2025/2026 wyobrażał sobie Feyenoord Rotterdam. Ich celem była ponowna walka o mistrzostwo Holandii, ale zamiast tego pozostała im jedynie obrona 2. miejsca w tabeli. Na półmetku rozgrywek strata do PSV Eindhoven wynosi już 11 punktów. Z kolei ich przewaga nad resztą stawki to jedynie 5 punktów. Wiele do życzenia pozostawiają wyniki, jakie osiąga zespół. W ostatnich dziesięciu spotkaniach odnieśli tylko dwa zwycięstwa.

Trenerem drużyny z Rotterdamu jest Robin van Persie. Były legendarny piłkarz przejął stery w klubie pod koniec lutego 2025 roku. W poprzedniej kampanii finiszował na 3. miejscu, co zapewniło im awans do kwalifikacji Ligi Mistrzów.

Ze względu na słabe wyniki w obecnym sezonie, a także minimalne szanse na zdobycie mistrzostwa posada Van Persiego stanęła pod znakiem zapytania. Jak donosi serwis Voetbal International zarząd Feyenoordu podjął decyzję w sprawie przyszłości 42-latka. Okazuje się, że były reprezentant Holandii dostał ultimatum. Musi zająć przynajmniej 2. miejsce w lidze, albo zostanie zwolniony.

Zawodnikiem jednego z topowych klubów Eredivisie jest Jakub Moder. Reprezentant Polski cieszy się dużym uznaniem w oczach Van Persiego. Niemniej jednak przez ostatnie miesiące nie mógł grać ze względu na problemy zdrowotne. W tym sezonie ani razu nie pojawił się na boisku. Z kolei w poprzedniej kampanii zagrał pod wodzą Van Persiego 12 meczów, w których zdobył 4 gole i zaliczył 2 asysty.