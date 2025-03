“Moder kpi z ograniczeń”. Van Persie zachwycony Polakiem

Jakub Moder robi prawdziwą furorę w Feyenoordzie. Po meczu z Go Ahead Eagles reprezentantem Polski zachwycony był Robin van Persie. Wypowiedź szkoleniowca przytoczył serwis "Feyenoord24.net".

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Jego charakter czyni go wyjątkowym – mówi Van Persie

Jakub Moder od początku przygody w Feyenoordzie zbiera doskonałe recenzje. Choć wydawało się, że z początku może grać mniej, to okazało się zupełnie odwrotnie. Reprezentant Polski z miejsca wskoczył do wyjściowego składu i teraz jest jednym z kluczowych zawodników w taktyce Robina van Persiego. Holender już kilkukrotnie podkreślał, że 25-latek to bardzo dobry piłkarz.

W miniony weekend Moder zdobył pierwszą bramkę na boiskach Eredivisie. Po raz kolejny wychowanek Lecha Poznań został wyznaczony do wykonania rzutu karnego. Tak jak w spotkaniu z Interem Mediolan, tak w starciu z Go Ahead Eagles skutecznie wykonał jedenastkę.

Zobacz wideo: Boniek: Moder dobrze zrobił

Po meczu Modera chwalił szkoleniowiec Feyenoordu. Robin van Persie zdradził, że pomocnik miał odpocząć, ale sytuacja wymusiła zmianę planów. Co więcej, dodał, że Polak to uniwersalny piłkarz, który może grać na każdej pozycji, a charakter czyni go wyjątkowym.

– Znam go już od ponad miesiąca i widzę, że to zawodnik otwarty na naukę, który każdego dnia chce być lepszy. Może grać na każdej pozycji w środku pola i wręcz kpi z ograniczeń, mimo że przez dłuższy czas nie był w rytmie meczowym. To także dowód jego charakteru – powiedział Robin van Persie, cytowany przez portal Feyenoord24.net.

Czy Jakub Moder zagra jeszcze w lidze TOP5? TAK

NIE TAK

NIE 0 Votes

– Planowałem dać mu odpocząć, ale nie było to możliwe. Kuba to taki typ zawodnika, który nigdy nie narzeka na obciążenia, to właśnie jego charakter czyni go wyjątkowym – dodał trener Feyenoordu.

Od momentu transferu do Feyenoordu wystąpił w 11 meczach, w których zdobył dwie bramki. Na boisku przebywał przez 925 minut. Kontrakt z holenderskim zespołem podpisał do czerwca 2028 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 10 milionów euro.