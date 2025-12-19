Media: Trener Panathinaikosu szuka nowego napastnika. Świderski w trudnej sytuacji

12:50, 19. grudnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Prasinoforos.gr

Karol Świderski może znaleźć się w trudniej sytuacji. Według serwisu "Prasinoforos.gr" trener Panathinaikosu nie jest zadowolony m.in. z linii ataku i będzie szukał nowego napastnika.

Karol Świderski
Orange Pics BV/Alamy Na zdjęciu: Karol Świderski

Świderski w trudniej sytuacji w klubie

Karol Świderski to z pewnością jeden z tych reprezentantów Polski, który pomimo tego, że w klubowej piłce miewa swoje problemy, to i tak można na niego liczyć w barwach kadry narodowej. Niemniej zawsze to, co dzieje się w jego karierze musi interesować kibiców, szczególnie, że wiele wskazuje iż przed napastnikiem kolejny bardzo trudny moment.

Według informacji przekazanych przez serwis „Prasinoforos.gr”, trener Panathinaikosu Ateny, w którym obecnie występuje Karol Świderski nie jest zadowolony z kadry zespołu i planuje spore zimowe transfery. Jedną z pozycji, którą chce wzmocnić Rafael Benitez jest pozycja napastnika, co będzie miało wpływ na napastnika reprezentacji Polski. Już jakiś czas temu mówiło się, że przyszłość 28-latka nie jest zbyt pewna, ale teraz można zacząć się zastanawiać, czy ten będzie szukał być może sobie wkrótce nowego pracodawcy.

Karol Świderski w tym sezonie rozegrał do tej pory w sumie 24 mecze, w których zdobył osiem goli. Łącznie dla Panathinaikosu Ateny ma 40 występów na swoim koncie. W przeszłości napastnik reprezentował także barwy PAOK-u Saloniki oraz Charlotte i Hellasu Verona. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 5 milionów euro, a jego obecna umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

