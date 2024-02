Były piłkarz Manchesteru United zakończył piłkarską karierę

Na zdjęciu: Marouane Fellaini

Marouane Fellaini postanowił przejść na sportową emeryturę

Były reprezentant Belgii kojarzony jest najbardziej z występów w Manchesterze United

Ostatnim klubem w jego karierze było chińskie SD Taishan

Marouane Fellaini zakończył karierę

W sobotnie popołudnie Marouane Fellaini przekazał na swoim Instagramie informacje, którą od jakiegoś czasu mogliśmy się spodziewać. Były reprezentant Belgii zakomunikował, że nie będziemy mogli go oglądać więcej na piłkarskich boiskach. Piłkarz zdecydował się przejść na emeryturę w wieku 36 lat.

Marouane Fellaini większą część swojej kariery spędził w Premier League. W 2008 roku trafił do Evertonu, w którym występował przez pięć sezonów. Później trafił na Old Trafford. To właśnie z Manchesterem United jest najbardziej kojarzony Belg.

Ostatnim zespołem w karierze Belga było chińskie SD Taishan. W jego barwach zaliczył 141 występów, w których aż 50-krotnie trafiał do siatki. Fellaini ma także na koncie 87 występów w narodowych barwach.

