Leo Messi błyszczy w MLS. Kolejny rekord Argentyńczyka

Leo Messi z Interem Miami po raz pierwszy w historii zdobył tytuł mistrza Konferencji Wschodniej. Klub z Florydy awansował do finału Major League Soccer.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Leo Messi

Inter Miami z Leo Messim w wielkim finale MLS

Leo Messi występuje w barwach Interu Miami od ponad dwóch lat, a niedawno przedłużył kontrakt z klubem aż do grudnia 2028 roku. Argentyńczyk imponuje w bieżącym sezonie Major League Soccer, zdobywając łącznie 37 bramek i notując 23 asysty w 37 spotkaniach.

Inter Miami dokonał historycznego wyczynu, pokonując New York City FC (5:1) w finale Konferencji Wschodniej MLS. Gwiazdą wieczoru ponownie był Messi, który popisał się precyzyjną asystą przy trzecim golu drużyny. Kapitan drużyny podał piłkę do Mateo Silvettiego, który skutecznie wykończył akcję. Dla Argentyńczyka była to już 405. asysta w karierze i wyprzedził dwie inne legendy – Ferenca Puskasa i Pelego.

Dzięki zwycięstwu Inter Miami po raz pierwszy w historii zdobył tytuł mistrza Konferencji Wschodniej. – Wspaniale jest osiągnąć ten moment. Utwierdza nas to w przekonaniu, że powinniśmy podążać tą samą drogą. To trofeum zapisze się w historii klubu – powiedział trener Javier Mascherano, cytowany przez „ESPN”.

Teraz zespół z Florydy ma szansę po raz pierwszy w historii zdobyć MLS. Wielki finał odbędzie się 6 grudnia na Chase Stadium, gdzie Miami zmierzy się z Vancouver Whitecaps, który w finale Konferencji Zachodniej pokonał San Diego FC (3:1). W zespole Kanadyjczyków uwagę przyciąga były napastnik Bayernu Monachium Thomas Muller, co dodatkowo podgrzewa atmosferę finałowego starcia obu drużyn.