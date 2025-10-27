Krychowiak zdecydował ws. przyszłości. Wszystko jasne

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Krychowiak żegna się z boiskiem

Jeden mecz i koniec – Grzegorz Krychowiak żegna się z murawą występem w barwach Mazura Radzymin. 35-latek po zakończeniu poprzedniego sezonu rozstał się z Anorthosisem Famagusta i od lipca pozostawał bez przynależności klubowej. Mimo informacji łączących go z ekipami z Ekstraklasy, pojawiały się też wieści dotyczące możliwego sensacyjnego kroku.

Ostatecznie 100-krotny reprezentant Polski postanowił związać się z drużyną z klasy okręgowej i rozegrał w jej koszulce jedno spotkanie. W starciu z Polonią III Warszawa (3:3) zanotował asystę i obejrzał żółtą kartkę. W ten sposób zamknął boiskowy rozdział swojej kariery. W poniedziałek Krychowiak opublikował nagranie w serwisie Instagram, w którym poinformował o piłkarskiej emeryturze.

Krychowiak w swoim CV ma takie kluby, jak Girondins Bordeaux, Stade Reims, Nantes, Sevilla, Paris Saint-Germain, West Bromwich Albion, Lokomotiw Moskwa, Krasnodar, AEK Ateny, Al-Shabab, Abha i Anorthosis. W jego gablocie znajdują się dwa trofea za triumf w Lidze Europy (2015 i 2016), Puchar Francji i Puchar Ligi Francuskiej, Dwa Puchary i jeden Superpuchar Rosji.