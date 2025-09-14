Kacper Kozłowski w niedzielę strzelił swojego pierwszego gola w sezonie. Polak wpisał się na listę strzelców w spotkaniu Gaziantep - Kocaelispor. Pomocnik wysłał tym samym sygnał do Jana Urbana.

PressFocus Na zdjęciu: Kacper Kozłowski

Kacper Kozłowski z golem w meczu Gaziantep – Kocaelispor

Kacper Kozłowski w ubiegłorocznym letnim okienku transferowym definitywnie przeniósł się do Turcji. Polak rozstał się z Brighton & Hove Albion i wzmocnił Gaziantep FK. Koszt przeprowadzki wyniósł wówczas 200 tysięcy euro. Wychowanek Pogoni Szczecin odnalazł się na boiskach Super Lig i jest jednym z kluczowych zawodników w swoim zespole.

W niedzielę Gaziantep FK grało swoje spotkanie ligowe przeciwko Kocaelisporowi. Kacper Kozłowski oczywiście wybiegł na boisko w podstawowym składzie. Kibice długo musieli czekać na gole, bo aż do 75. minuty. Wówczas polski zawodnik wpisał się na listę strzelców i odmienił losy rywalizacji. Dla 21-latka było to premierowe trafienie w tym sezonie.

Kacper Kozłowski popisał się udaną indywidualną akcją. Polak ograł rywala i sprytnym strzałem z dystansu wpakował piłkę do bramki. Z pewnością było to jedno z najładniejszym trafień wychowanka w Pogoni Szczecin na tureckich boiskach. W meczu przeciwko Kocaelisporowi do siatki trafił jeszcze Yusuf Kabadayi, a rywalizacja zakończyła się wynikiem 2:0.

Dotychczas Kacper Kozłowski rozegrał 34 spotkania w koszulce Gaziantep FK. Młodzieżowy reprezentant Polski może pochwalić się bardzo dobrymi statystykami. Udało mu się bowiem pięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć tyle samo asyst.