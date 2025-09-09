Jest faworyt do zastąpienia Mourinho. Rozmowy na finiszu

Domenico Tedesco jest głównym kandydatem do objęcia Fenerbahce. Według "Sky Sport" Włoch prowadzi zaawansowane rozmowy i może wkrótce zastąpić Jose Mourinho na ławce tureckiego klubu.

Fenerbahce blisko porozumienia z Domenico Tedesco

Fenerbahce poszukuje nowego szkoleniowca po rozstaniu z Jose Mourinho. Portugalczyk stracił posadę pod koniec sierpnia po porażce w eliminacjach Ligi Mistrzów z Benficą. Brak awansu do fazy grupowej kosztował klub nie tylko prestiż, ale także spore wpływy finansowe.

W ostatnich tygodniach pojawiało się kilka nazwisk potencjalnych następców. Wśród nich był były selekcjoner reprezentacji Włoch Luciano Spalletti. Prezes Ali Koc potwierdził, że to właśnie on był pierwszym wyborem, lecz ostatecznie odmówił przyjęcia propozycji. Rozważano także zatrudnienie Ange Postecoglou, jednak szkoleniowiec wybrał Nottingham Forest. W doniesieniach prasowych przewijało się również nazwisko Sergio Conceicao, ale i ten wariant nie został zrealizowany.

Według „Sky Sport” teraz faworytem do przejęcia zespołu został Domenico Tedesco. 39-letni trener pozostaje bez pracy od stycznia, gdy zakończył współpracę z reprezentacją Belgii. Wcześniej prowadził m.in. Schalke, Spartak Moskwa i RB Lipsk, zdobywając doświadczenie na różnych rynkach.

Rozmowy Fenerbahce z Tedesco są już na zaawansowanym etapie. Włoski szkoleniowiec ma być o krok od podpisania kontraktu, a przeszkodzić może jedynie nieoczekiwany zwrot wydarzeń. Jeśli do porozumienia dojdzie w najbliższych dniach, Tedesco stanie przed szansą odbudowania swojej pozycji w europejskim futbolu, a Fenerbahce zyska nowego lidera projektu sportowego.

