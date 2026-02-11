Jakub Kiwior z urazem. Wiadomo, ile ma pauzować

17:58, 11. lutego 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali

Jakub Kiwior zakończył ostatni mecz ze Sportingiem Lizbona z urazem. Polak przedwcześnie opuścił murawę i według informacji "Mercado Azul", ma pauzować nawet w trzech najbliższych meczach.

Jakub Kiwior (FC Alverca - FC Porto)
Jakub Kiwior (FC Alverca - FC Porto)

Kiwior może stracić trzy najbliższe mecze przez uraz

Jakub Kiwior bez cienia wątpliwości dokonał bardzo dobrej decyzji udając się tego lata na wypożyczenie. Polak w barwach Arsenalu grał bowiem mało, a już z pewnością nieregularnie. Dlatego też zamiana Londynu na Porto, w którym ma miejsce w składzie okazała się kluczowa. Szczególnie, że wspólnie z Janem Bednarkiem tworzy czołowy duet obrońców na Starym Kontynencie.

Niemniej w ostatnim meczu ligi portugalskiej przeciwko Sportingowi Lizbona popularny „Kiwi” nabawił się urazu. Z tego też powodu musiał opuścić murawę w 63. minucie hitu. Według informacji przekazanych przez „Mercado Azul”, Jakub Kiwior może pauzować nawet w trzech najbliższych meczach. Z pewnością bowiem ominie rywalizację z CD Nacional oraz Rio Ave. Pod sporym znakiem zapytania stoi jego gotowość do starcia z Aroucą.

Jakub Kiwior w tym sezonie rozegrał w sumie 25 spotkań, w których zanotował dwie asysty. Generalnie zbiera jednak bardzo dobre recenzje z ust kibiców oraz lokalnych ekspertów. Serwis „Transfermarkt” wycenia 25-letniego reprezentanta Polski z Tychów na 27 milionów euro. Z pewnością dobre występy w drugiej części sezonu zaowocować mogą wykupieniem ze strony Portugalczyków.

