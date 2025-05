Polska rozbiła Irlandię Północną! Biało-Czerwone wracają do elity Ligi Narodów [WIDEO]

Reprezentacja Polski kobiet w piątek wieczorem zdeklasowała rywalki z Irlandii Północnej. Biało-Czerwone wygrały na wyjeździe (4:0). Tym samym podopieczne Niny Patalon awansowały do dywizji A Ligi Narodów.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor

Polki wracają do dywizji A Ligi Narodów. Wielki mecz Ewy Pajor

Reprezentacja Polski kobiet potrzebowała zaledwie remisu, aby wywalczyć awans do dywizji A Ligi Narodów. Biało-Czerwone podeszły do spotkania z Irlandią Północną w pełni skoncentrowane i głodne zwycięstwa. To przełożyło się na totalną dominację i pewne zwycięstwo. Polki rozbiły rywalki (4:0), zapewniając sobie 1. miejsce w grupie na kolejkę przed końcem. Świetne zawody rozegrała Ewa Pajor.

Napastniczka FC Barcelony już w pierwszych dziewięciu minutach meczu dwukrotnie pokonała bramkarkę rywali. W 5. minucie meczu kapitan reprezentacji Polski z bliskiej odległości skierowała piłkę do bramki po asyście Martyny Wiankowskiej.

Cztery minuty później Ewa Pajor wykorzystała błąd bramkarki Irlandii Północnej. Polka przejęła futbolówkę i z pogranicza pola karnego oddała strzał w kierunku pustej bramki.

Fatalny błąd bramkarki i Ewa Pajor ma już dublet 🔥



🔴📲 OGLĄDAJ ▶️ https://t.co/MWceKvwDFR pic.twitter.com/OVJWRS65Io — TVP SPORT (@sport_tvppl) May 30, 2025

Jeszcze przed przerwą wynik meczu podwyższyła Paulina Tomasiak. Napastniczka Górnika Łęczna wpisała się na listę strzelców w 28. minucie. Przy bramce asystowała nasza kapitan Ewa Pajor. Zawodniczka Dumy Katalonii miała także udział przy czwartym golu, którego zdobyła Adriana Achcińska. Najskuteczniejsza piłkarka Liga F Women znalazła podaniem w polu karnym swoją koleżankę, a ta pewnym strzałem pokonała będącą między słupkami Jacqueline Burns.

⚽⚽🅰️🅰️



Dwa gole i dwie asysty Ewy Pajor 🔥



🔴📲 OGLĄDAJ ▶️ https://t.co/MWceKvwDFR pic.twitter.com/nvma8HnKRr — TVP SPORT (@sport_tvppl) May 30, 2025

Podopieczne Niny Patalon po pięciu meczach mają 13 punktów. Do rozegrania pozostało im jeszcze starcie z Rumunią, które odbędzie się we wtorek (3 czerwca). Później reprezentacja Polski kobiet rozegra mecz towarzyski z Ukrainą, a następnie uda się na Mistrzostwa Europy 2025. Na Euro Biało-Czerwone zagrają w grupie z Niemkami, Szwedkami oraz Dunkami.

Irlandia Północna 0:4 Polska (5′, 9′ Pajor, 28′ Tomasiak, 47′ Achcińska)