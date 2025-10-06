Gerrard blisko powrotu na ławkę! Ma przejąć znany klub

10:06, 6. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  The Guardian

Steven Gerrard po ośmiu miesiącach bez pracy może wrócić do roli trenera. Jak podaje The Guardian były piłkarz Liverpoolu jest łączony z Rangers FC. Byłby to dla niego powrót do szkockiego klubu.

Steven Gerrard
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Steven Gerrard

Steven Gerrard może zostać trenerem Rangers FC

Steven Gerrard ostatnie lata spędził w Arabii Saudyjskiej, gdzie odpowiadał za wyniki Al-Ettifaq. Z saudyjskim klubem nie osiągał wybitnych wyników. W styczniu bieżącego roku poprosił o rozwiązanie kontraktu z przyczyn osobistych. Od tego momentu pozostaje bez pracy. Bezrobocie 45-letniego szkoleniowca niebawem może dobiec końca. Brytyjska prasa łączy go ze znaną drużyną.

Jak podaje The Guardian w najbliższym czasie Gerrard może przejąć stery w Rangers FC. Szkocki klub ze względu na kiepski start sezonu postanowił zwolnić trenera. Russell Martin stracił pracę po zaledwie 123 dniach. Aktualnie drużyna zajmuje odległe 8. miejsce w tabeli.

Informacje o powrocie Gerrarda do Rangers FC nie mogą dziwić. Anglik pracował w klubie w latach 2018-2021, sięgając po pierwsze od dziesięciu lat mistrzostwo Szkocji w 2021 roku. Łącznie prowadził zespół w 192 spotkaniach, a jego bilans to 124 zwycięstwa, 41 remisów i 27 porażek. Średnio pod jego wodzą „The Gers” zdobywali 2,15 punktu na mecz.

Gerrard oprócz pracy w Al-Ettifaq i Rangers FC ma także w CV młodzieżową drużynę Liverpoolu oraz Aston Villę. The Villans prowadził w Premier League, lecz na stanowisku trenera wytrzymał mniej niż rok, wygrywając tylko 13 z 40 spotkań.

