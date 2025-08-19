Jose Mourinho o pracy w kadrze. W grę wchodzi tylko jeden kraj

Jose Mourinho aktualnie jest szkoleniowcem Fenerbahce, ale ma konkretne plany na przyszłość. Portugalczyk opowiedział o nich w rozmowie ze Sporty Net cytowanej przez Goal.com.

Jose Mourinho chce poprowadzić reprezentację Portugalii

Jose Mourinho to trener, który wciąż pozostaje uznaną marką na rynku. Ostatnio doświadczony szkoleniowiec opowiedział o swoich planach na przyszłość, wyrażając chęć objęcia stanowiska selekcjonera reprezentacji Portugalii.

– Nie pracowałem w Portugalii od 2004 roku i nie sądzę, by mój kraj zaakceptował mnie jako trenera innej reprezentacji niż nasza. Moim marzeniem w piłce nożnej jest poprowadzenie reprezentacji Portugalii na mistrzostwach świata. Nigdy nie rozważałem prowadzenia reprezentacji Brazylii – powiedział Mourinho w rozmowie ze Sporty Net, cytowanej przez serwis Goal.com.

– Moje pierwsze doświadczenie jako selekcjonera reprezentacji narodowej powinno dotyczyć Portugalii. Ludzie powinni zrozumieć, że jestem profesjonalistą i mogę prowadzić inne drużyny, ale tylko takie, z którymi mam jakieś powiązania. Brazylia – oczywiście, ze względu na historyczne więzi między naszymi krajami. Anglia – bo tam mieszkam. Włochy – gdzie pracowałem przez kilka lat. Ale moje pierwsze doświadczenie z reprezentacją powinno mieć miejsce w moim kraju – zaznaczył Portugalczyk.

Mourinho od lipca ubiegłego roku jest trenerem Fenerbahce, którego barwy reprezentuje m.in. Sebastian Szymański. Aktualny kontrakt Portugalczyka z tureckim klubem obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. 62-latek w trakcie swojej trenerskiej kariery nie miał jeszcze okazji prowadzić żadnej drużyny narodowej.

