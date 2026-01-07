Farioli z Porto na fali. Bednarek i Kiwior stracą trenera?!

Francesco Farioli od sezonu 2025/2026 jest trenerem FC Porto. Włoski taktyk osiąga fantastyczne wyniki, czym zwrócił uwagę klubów z Premier League. Mercado Azul informuje, że Smoki planują przedłużyć z nim kontrakt, aby odstraszyć zainteresowane drużyny.

Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Francesco Farioli

Porto przedłuży kontrakt z trenerem. Farioli pod lupą Premier League

Francesco Farioli to jeden z najbardziej utalentowanych młodych włoskich trenerów. 36-latek z miejscowości Barga samodzielnie pracuje od marca 2021 roku. Jego kariera rozpoczęła się w Turcji od zespołu Fatih Karagumruk. W latach 2021-2023 odpowiadał także za wyniki innego zespołu z Super Lig – Alanyasporu. Świat usłyszał o nim stosunkowo niedawno, gdy pracował w Ligue 1.

W sezonie 2023/2024 był zatrudniony w roli trenera Nicei, z którą zajął wysokie 5. miejsce w lidze. Po sezonie odszedł do Ajaksu, ale tam zupełnie mu się nie powiodło, przez co zrezygnował po koszmarnej końcówce rozgrywek.

Finalnie trafił do FC Porto, z którym podpisał kontrakt od sezonu 2025/2026. Drużna z Janem Bednarkiem i Jakubem Kiwiorem robi furorę w lidze portugalskiej. Ostatnio pobili rekord, kończąc pierwszą część sezonu z największą liczbą punktów w historii. Nic dziwnego, że w stronę trenera zerkają większe kluby. Farioli był już łączony m.in. z Chelsea i Manchesterem United.

Porto nie ma zamiaru pozwolić mu odejść. W Portugalii bardzo go cenią, więc Andre Villas-Boas planuje przedłużyć kontrakt z obecnym szkoleniowcem. Ma to być znak ostrzegawczy dla innych klubów, mający odstraszyć ich od pomysłu zatrudnienia Włocha.

Farioli prowadził Porto w 27 meczach, a jego bilans to 23 zwycięstwa, 2 remisy i 2 porażki.