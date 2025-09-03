Erik ten Hag na ratunek! Może wrócić do byłego klubu

Erik ten Hag po dwóch meczach został zwolniony przez Bayer Leverkusen. W holenderskich mediach łączy się go z powrotem do Ajaksu Amsterdam. Kibice są zdania, że z obecnym trenerem klub nie zdobędzie mistrzostwa.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Ten Hag może wrócić do Ajaksu. Kibice nawołują do zmiany trenera

Erik ten Hag po kilku miesiącach na bezrobociu wrócił do zawodu, podpisując kontrakt z Bayerem Leverkusen. Praca w lidze TOP5 była dla niego priorytetem, przez co nie doszło do skutku nawiązanie ponownej współpracy z byłym klubem, czyli Ajaksem Amsterdam. Ostatecznie przygoda w Bundeslidze zakończyła się po zaledwie dwóch meczach. 55-latek został zwolniony, a powody są szokujące.

Na decyzję zarządu zareagował, publikując oświadczenie, w którym zarzucił im brak zaufania. Ubolewał nad tym, że nie otrzymał czasu, aby wprowadzić własny styl po rewolucji kadrowej, jaka miała miejsce w trakcie letniego okna transferowego.

Niemniej jednak zwolnienie może otworzyć mu raz jeszcze drzwi do pracy w byłym klubie. Holenderskie media przytaczają komentarze kibiców, którzy nawołują do zatrudnienia Erika ten Haga. Fani amsterdamczyków są zdania, że z obecnym trenerem Ajax nie ma szans na mistrzostwo. Serwis soccernews.nl przytacza wypowiedź Hugo Brosta ws. potencjalnego zwolnienia Johna Heitingi.

– Rozegrano jak dotąd cztery mecze, ale chyba wszyscy to widzimy: ta drużyna Ajaksu nie zdobędzie mistrzostwa. Grają z opóźnieniem. Popełniają błędy. Trener wkrótce zostanie w przenośni stracony – mówi Hugo Brost, cytowany przez Soccernews.nl.

Kibice oczekują, że w najbliższym czasie Erik ten Hag ponownie zawita na Cruijff Arena. Obecny szkoleniowiec, czyli John Heitinga mógłby zostać zdegradowany do roli asystenta, aby nabrać więcej doświadczenia.

Ajax po czterech meczach ma na swoim koncie 8 punktów, zajmując 4. miejsce w tabeli. Oprócz dwóch zwycięstw z Telstar (2:0) i Heracles (2:0) dwukrotnie zgubili punkty, remisując z niżej notowanymi rywalami jak Volendam (1:1) czy Go Ahead Eagles (2:2).