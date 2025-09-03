Dlatego Ten Hag stracił pracę. Powody są szokujące

Erik ten Hag został zwolniony z funkcji trenera Bayeru Leverkusen. Serwis SportBild przekazał, jakie były powody tej niespodziewanej decyzji klubu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Erk ten Hag

Erik ten Hag nie potrafił się z nikim dogadać. Dlatego stracił pracę

Z informacji SportBild wynika, że Erik ten Hag bardzo szybko znalazł się poza kręgiem zaufania w Bayerze Leverkusen. Holender publicznie domagał się nowych transferów, a dodatkowo złamał ustalenia dotyczące sprzedaży Granita Xhaki. Mimo wewnętrznej zgody na odejście Szwajcara trener otwarcie sprzeciwił się temu ruchowi. To zostało odebrane jako poważny brak lojalności.

Równie źle wyglądała jego sytuacja w szatni. Relacje z piłkarzami i całym sztabem – od fizjoterapeutów, przez lekarzy i dietetyków, aż po asystentów – praktycznie nie istniały. Ten Hag nie potrafił stworzyć atmosfery, która scalałaby drużynę. Przed pierwszym meczem ligowym nie wygłosił nawet motywującej przemowy, co mocno zdziwiło zawodników i pracowników klubu.

Kolejnym zarzutem była całkowita nieczytelność pomysłów taktycznych. Zespół nie miał żadnej wyraźnej koncepcji gry. Piłkarze działali indywidualnie, a nawet przy prowadzeniu 3:1 z Werderem Bremen brakowało planu i kontroli. Zawodnicy narzekali też na dziwne metody treningowe – w tym nadmierny nacisk na ćwiczenia siłowe, które według wielu nie miały większego sensu.

Pracownicy klubu zaczęli się nawet zastanawiać, czy Ten Hag nie był jednym z najgorszych trenerów w ostatnich 20 latach. Bayer oczekiwał po nim doświadczenia i autorytetu, a zamiast tego otrzymał chaos i brak wizji. To sprawiło, że decyzja o jego zwolnieniu stała się nieunikniona.