Porto apeluje przed hitem. Kontrowersje przed meczem Polaków

Porto zmierzy się z Benficą w hitowym pojedynku w ćwierćfinale Pucharu Portugalii. Smoki domagają się zmiany sędziego środowej rywalizacji, w której może wystąpić aż trzech Polaków.

Action Plus Sports Images/ Alamy Na zdjęciu: FC Porto - SL Benfica

Porto niezadowolone z decyzji związku

Rozjemcą jutrzejszego spotkania na Estadio do Dragao będzie Fabio Verissimo. Z tą nominacją nie zgadzają się gospodarze. Porto przed zbliżającym się meczem wystosowało apel, w którym otwarcie krytykuje wybór arbitra na hitowe starcie z Benficą.

– Powszechnie wiadomo, że przed Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu toczy się postępowanie odwoławcze dotyczące wspomnianego sędziego, związanych z meczem pomiędzy FC Porto a SC Braga, rozegranym 2 listopada 2025 r.. Powszechnie wiadomo również, że FC Porto złożyło wniosek dyscyplinarny przeciwko temu samemu sędziemu w związku z wydarzeniami, które miały miejsce podczas meczu pomiędzy FC Arouca a FC Porto, rozegranego 29 września 2025 r., którego wynik nie jest jeszcze znany. W tym kontekście decyzja Rady Arbitrażowej o dokonaniu tej nominacji jest z obiektywnego punktu widzenia całkowicie niezrozumiała i może negatywnie wpłynąć na wizerunek i wiarygodność portugalskiej piłki nożnej, a także okazać się szkodliwa dla samego sędziego – czytamy w oświadczeniu klubu na dzień przed spotkaniem, w którym mogą wystąpić Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski.

Comunicado 🔵⚪



Em causa a nomeação de Fábio Veríssimo para o FC Porto-SL Benfica



🔗 https://t.co/ZfWwH4p6mN pic.twitter.com/T50VVapS9r — FC Porto (@FCPorto) January 13, 2026

Czy Smoki zdołają wpłynąć na krajową federację i Fabio Verissimo nie poprowadzi środowej potyczki w ćwierćfinale Taça de Portugal? Niezależnie od tego, czy związek zdecyduje się na zmianę arbitra, na Estadio do Dragao będzie gorąco.