Pietuszewski przed wielką szansą. Już wygrał pierwszy pojedynek

19:09, 14. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  A Bola

Oskar Pietuszewski znalazł się w kadrze meczowej na hitowe starcie FC Porto - Benfica, co potwierdza A Bola. Portugalski dziennik twierdzi, że Polak już wygrał pierwszy pojedynek o miejsce w składzie. 

Oskar Pietuszewski
Tomasz Folta/ PressFocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski triumfuje w walce o skład

W środkowy wieczór FC Porto i Benfica zmierzą się w arcyciekawym pojedynku o awans do półfinału Pucharu Portugalii. Rywalizacja krajowych gigantów na Estadio do Dragao zapowiada się niezwykle intersująco. W szeregach gospodarzy może wystąpić aż trzech Polaków. Jan Bednarek i Jakub Kiwior powinni rozegrać pełne 90 minut, natomiast na debiut w barwach Smoków czeka Oskar Pietuszewski.

Skrzydłowy znalazł się w kadrze meczowej na hitowe starcie Taça de Portugal, co ujawnia A Bola. Portugalski dziennik przekonuje, że 17-latek miał już wygrać rywalizację o miejsce w składzie z Yannem Karamohem. Francuz iworyjskiego pochodzenia, który występuje na lewej flance, nie został powołany na zmagania z Orłami.

Pietuszewski, sprowadzony w zimowym okienku z Jagiellonii Białystok, w poniedziałek otrzymał oficjalną zgodę na rozpoczęcie treningów z nową drużyną. Chociaż wydawało się, że nastolatek może opuścić pucharowy pojedynek, to trener Francesco Farioli postanowił włączyć go do kadry po krótkich przygotowaniach.

