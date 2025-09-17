Drągowski i Świderski zostali bez trenera. To on może przejąć Panathinaikos

Panathinaikos postanowił zmienić trenera ze względu na słabe wyniki. Jak podaje Nicolo Schira nowym szkoleniowcem ma zostać Paolo Vanoli. Zawodnikami klubu są dwaj reprezentanci Polski - Bartłomiej Drągowski i Karol Świderski.

Paolo Vanoli ma przejąć Panathinaikos z Polakami w składzie

Panathinaikos nie może zaliczyć początku sezonu do udanych. Rui Vitoria, który odpowiadał za wyniki zespołu, został zwolniony ze względu na słabe wyniki. Drużyna z Aten odpadła z eliminacji Ligi Mistrzów, więc musi zadowolić się tylko Ligą Europy. Na dodatek po dwóch meczach w lidze mają na swoim koncie tylko jeden punkt, co daje im dopiero 12. miejsce w tabeli.

Aktualnie zarząd klubu prowadzi poszukiwania nowego trenera. Z informacji, które podał Nicolo Schira wynika, że na szczycie listy życzeń znalazł się włoski szkoleniowiec z doświadczeniem w Serie A. Panathinaikos może przejąć Paolo Vanoli, czyli były opiekun m.in. Torino.

Vanoli pracował w Torino w sezonie 2024/2025, zajmując 11. miejsce w Serie A. Wcześniej odpowiadał za wyniki Venezii w latach 2022-2024, a także Spartaka Moskwa w latach 2021-2022. W swoim CV ma także pobyt w Interze Mediolan, Chelsea oraz młodzieżowych reprezentacjach Włoch do lat 17, 18 i 19.

Warto dodać, że zawodnikami Panathinaikosu są dwaj reprezentacji Polski. Od stycznia 2024 roku dostępu do bramki strzeże Bartłomiej Drągowski, który ma na swoim koncie już 65 spotkań, w których 24 razy zachował czyste konto. Z kolei zimą bieżącego roku do Aten przeniósł się także Karol Świderski. Napastnik, za którego zapłacono prawie 2 mln euro, zdobył 6 goli w 24 meczach.