Kochalski zadebiutował w Lidze Mistrzów! Miał udział przy zwycięskim golu [WIDEO]

Karabach Agdam sensacyjnie pokonał Benfikę Lizbona w 1. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Debiut w rozgrywkach zanotował Mateusz Kochalski. Polski bramkarz przyczynił się do historycznego triumfu.

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Kochalski

Mateusz Kochalski z wymarzonym debiutem w Lidze Mistrzów

Faza ligowa Ligi Mistrzów w sezonie 2025/2026 wystartowała i już dostarczyła kibicom dużo wrażeń oraz niespodzianki. Największa sensacja wtorkowej serii gier wydarzyła się na Estadio da Luz w Lizbonie. Benfica, choć prowadziła z Karabachem Agdam (2:0), przegrała ostatecznie (2:3). Decydujący gol padł w 86. minucie, a na listę strzelców wpisał się Oleksii Kashchuk.

Udział przy zwycięskiej bramce miał Mateusz Kochalski, czyli bramkarz mistrza Azerbejdżanu. Dla 25-letniego golkipera był to debiut w Lidze Mistrzów. Jak się okazało, lepszego wymarzyć sobie nie mógł, ponieważ swoim podaniem miał bezpośredni udział przy golu.

SENSACJA W LIZBONIE! 😱 Qarabağ pokonuje Benfikę i wygrywa po raz pierwszy w swojej historii w Lidze Mistrzów UEFA! 🔥 To także duży sukces Mateusza Kochalskiego, który strzegł bramki ekipy z Azerbejdżanu! 👏 pic.twitter.com/Qp3fTG1jOt — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) September 16, 2025

Kochalski sprzed własnego pola karnego wykonał świetne długie podanie, którego adresatem był wspomniany już Kashchuk. Ukrainiec po przyjęciu piłki wpadł w pole karne rywala, wymienił jedno podanie z Abdellahem Zoubirem i pokonał bramkarza Benfiki.

Warto przypomnieć, że jeszcze w 2024 roku Kochalski grał w Ekstraklasie, gdzie bronił barw Stali Mielec. Latem ubiegłego roku Karabach zapłacił za niego 900 tysięcy euro, podpisując z nim kontrakt do czerwca 2027 roku. W poprzednim sezonie również miał okazję grać w europejskich pucharach. Na poziomie Ligi Europy wystąpił w 6 meczach.