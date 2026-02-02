Cristiano Ronaldo odmówił gry dla Al-Nassr. Znamy powód

Cristiano Ronaldo nie wystąpi w dzisiejszym meczu pomiędzy Al-Riyadh a Al-Nassr. 40-letni gwiazdor odmówił gry, ponieważ jest wściekły z powodu braku wzmocnień składu podczas zimowego okienka transferowego - poinformował dziennik A Bola.

Chun Yin Ng / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo wściekły z powodu braku transferów. Rozpoczął protest

Cristiano Ronaldo nie wystąpi w meczu pomiędzy Al-Riyadh a Al-Nassr w ramach 20. kolejki Saudi Pro League. 40-letni gwiazdor nie został powołany na tę potyczkę, ponieważ odmówił gry. To starcie odbędzie się już dzisiaj (poniedziałek, 2 lutego) o godzinie 16:15.

Kapitan reprezentacji Portugalii jest wściekły z powodu braku poważnych wzmocnień składu podczas zamykającego się za kilkanaście godzin zimowego okienka transferowego i w ten sposób postanowił zaprotestować – poinformował w niedzielną noc portugalski dziennik „A Bola”. Co ważne, jego złość nie jest skierowana bezpośrednio w zarząd Al-Nassr, lecz w państwowy fundusz PIF, który finansuje największe kluby w tamtejszej lidze.

Kilka zespołów w Arabii Saudyjskiej jest utrzymywanych przez Public Investment Fund, zarządzający aktywami wartymi blisko bilion dolarów. Fundusz ten stanowi kluczowe narzędzie księcia Mohammeda bin Salmana do rozwoju kraju poprzez inwestycje w infrastrukturę, turystykę oraz właśnie sport.

Zdaniem Ronaldo inne kluby są faworyzowane na rynku transferowym, podczas gdy Al-Nassr nie otrzymuje wystarczającego wsparcia, by realnie walczyć o najwyższe cele w lidze. W tym momencie ekipa z Al-Awwal Park ma na swoim koncie 43 punkty i zajmuje 2. miejsce w tabeli, tracąc 3 oczka do Al-Hilal.

Legendarny piłkarz Realu Madryt występuje w barwach drużyny z Rijadu od początku 2023 roku, kiedy przeprowadził się na Półwysep Arabski po rozstaniu z Manchesterem United. Portugalczyk wciąż zachwyca formą i jest blisko historycznego osiągnięcia. Na jego koncie znajduje się już 961 bramek, co daje mu realną szansę na przekroczenie bariery 1000 goli w karierze. Czas pokaże, czy zdoła ponownie zapisać się złotymi zgłoskami w historii futbolu.