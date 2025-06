Cristiano Ronaldo będzie kontynuował swoją karierę w Al-Nassr. Legendarny Portugalczyk właśnie przedłużył kontrakt z saudyjskim klubem do 2027 roku.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Al-Nassr zatrzymało Cristiano Ronaldo. Gwiazdor przedłużył kontrakt

Al-Nassr pochwaliło się w mediach społecznościowych przedłużeniem umowy z Cristiano Ronaldo. Zgodnie z przewidywaniami, 40-letni napastnik związał się z saudyjskim klubem kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2027 roku, a więc do zakończenia sezonu 2026/2027. Tym samym portugalski gwiazdor będzie kontynuował swoją karierę w ekipie z Rijadu i nie wróci do Europy, o czym media spekulowały w ostatnich miesiącach.

Kapitan reprezentacji Portugalii chce jak najlepiej przygotować się do mundialu 2026, dlatego postanowił, że zostanie w Al-Nassr, gdzie jego pozycja jest niepodważalna oraz ma zagwarantowane miejsce w wyjściowej jedenastce. Według prasy Cristiano Ronaldo będzie osobą decyzyjną w sprawie transferów do zespołu z Arabii Saudyjskiej. 40-latek liczy na wzmocnienia składu, by w przyszłej kampanii wreszcie wygrać tytuł mistrzowski.

Cristiano Ronaldo is staying at @AlNassrFC until 2027 💛🤩 pic.twitter.com/uVOzvZW4u7 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) June 26, 2025

Legendarny zawodnik Realu Madryt z powodzeniem występuje w barwach Al-Nassr od początku 2023 roku, kiedy przeniósł się na Półwysep Arabski po wcześniejszym rozstaniu z Manchesterem United. Warto dodać, że Cristiano Ronaldo ma realne szanse, aby zostać pierwszym piłkarzem w historii, który podczas kariery strzeli 1000 goli. W tym momencie dwukrotny zdobywca Ligi Narodów ma na swoim koncie 938 bramek. Czas pokaże, czy słynny napastnik po raz kolejny dopnie swego i już niedługo przebije magiczną barierę.