Bogusz zachwyca w Meksyku. Kapitalny gol dla Cruz Azul (WIDEO)

Bogusz z premierowym golem – majstersztyk z rzutu wolnego!

Mateusz Bogusz od początku swojej przygody w Cruz Azul udowadnia, że był wart 8,5 mln euro, jakie klub zapłacił za niego w styczniu. Polski pomocnik szybko wywalczył miejsce w podstawowym składzie i do tej pory zanotował dwie asysty. W meczu z Mazatlan FC w końcu wpisał się na listę strzelców.

Do sytuacji doszło w 62. minucie, gdy Cruz Azul miało rzut wolny z odległości dwudziestu kilku metrów. Bogusz podszedł do piłki i fenomenalnym strzałem prawą nogą pokonał Hugo Gonzaleza. Piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do siatki, wywołując euforię na trybunach. Bramkarz nawet nie zdążył zareagować.

Drużyna Polaka długo prowadziła, jednak nie zdołała dowieźć korzystnego wyniku do końca spotkania. W 86. minucie Nicolas Benedetti wykorzystał rzut karny, doprowadzając do remisu.

Po dziesięciu kolejkach Cruz Azul zajmuje piątą pozycję w tabeli ligi meksykańskiej. Już wkrótce zespół Bogusza stanie przed kolejnym wyzwaniem – starciem z Seattle Sounders w Pucharze Mistrzów CONCACAF.

