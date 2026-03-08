Cztery gole w wielkim hicie! Polak jedną z gwiazd meczu! [WIDEO]

21:08, 8. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Porto zremisowało w hitowym starciu z Benficą w 25. kolejce Liga Portugal. Jednym z bohaterów tego meczu był Oskar Pietuszewski.

Oskar Pietuszewski (SL Benfica - FC Porto)
ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski (SL Benfica - FC Porto)

Porto nie utrzymało prowadzenia. Gol w końcówce

Faworyt hitowego pojedynku na Estadio da Luz? Przed startem rywalizacji w Lizbonie trudno było jednoznacznie wskazać potencjalnego zwycięzcę. Jednak już w 10. minucie Porto udowodniło, dlaczego prowadzi w tabeli Liga Portugal i wyprzedza Benficę o osiem punktów. Victor Froholdt znalazł się w polu karnym i na raty, ale pokonał Anatolija Trubina.

Pół godziny później Smoki prowadziły już 2:0. Gabri Veiga posłał kapitalne podanie na wolne pole – Oskar Pietuszewski ruszył w kierunku bramki, w efektowny sposób minął Nicolasa Otamediego i zdobył drugą bramkę w koszulce Porto. 17-latek popisał się niesamowitą akcją.

W 64. minucie Pietuszewski zszedł z boiska, a na murawie zameldował się Borja Sainz. Pięć minut później Benfica strzeliła gola kontaktowego. Dodi Lukebakio przymierzył w słupek, a skuteczną dobitką popisał się Andreas Schjelderup. W 88. minucie gospodarze doprowadzili do wyrównania. Leandro Barreiro uderzeniem bez przyjęcia zamknął dośrodkowanie Franjo Ivanovicia.

Porto nie utrzymało prowadzenia w hicie, ale oczywiście utrzymało prowadzenie w ligowej tabeli. Po 25 kolejkach Smoki mają na koncie 66 punktów. Natomiast Orły z Lizbony z dorobkiem 59 oczek zajmują 3. miejsce. Do Sportingu podopieczni Jose Mourinho tracą trzy punkty.

Benfica – Porto 2:2 (0:2)

Schjelderup 69′, Barreiro 88′ – Froholdt 10′, Pietuszewski 40′

