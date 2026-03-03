Jan Bednarek nie dokończył meczu Sporting - Porto. Reprezentant Polski zszedł z boiska jeszcze przed przerwą. 29-latek mógł doznać poważnego urazu.

Bednarek przegrał z bólem. Koniec meczu w 44. minucie

Hitowe starcie Sporting – Porto od pierwszych minut rozpoczął tylko jeden Polak. Jan Bednarek znalazł się w podstawowym składzie Smoków, ale w 44. minucie musiał opuścić boisko. Chociaż 29-latek chciał kontynuować grę, to ból okazał się zbyt silny. Byłego zawodnika Southampton zastąpił Jakub Kiwior.

Kilka minut wcześniej reprezentant Biało-Czerwonych starł się z Luisem Suarezem. Napastnik gospodarzy ostro potraktował defensora Porto w pojedynku powietrznym. Kolumbijczyk zaatakował rywala kolanem i wepchnął go na interweniującego Diogo Costę.

𝐎𝐠𝐫𝐨𝐦𝐧𝐲 𝐩𝐞𝐜𝐡 𝐉𝐚𝐧𝐚 𝐁𝐞𝐝𝐧𝐚𝐫𝐤𝐚…



Na całe szczęście polski piłkarz zszedł o własnych siłach z boiska. pic.twitter.com/gHwER1zexC — TVP SPORT (@sport_tvppl) March 3, 2026

Główny arbiter nie zareagował na brutalny atak Suareza, a sędziowie odpowiedzialni za system VAR nie zasugerowali mu zmiany decyzji. Bednarek, chociaż początkowo próbował wrócić do rywalizacji, to ostatecznie musiał zrezygnować z udziału w meczu. Mercado Azul informuje, że Polak opuścił murawę z podejrzeniem złamania żebra.