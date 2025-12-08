Bednarek wyróżniony w Portugalii. Docenili go inni trenerzy

Jan Bednarek najlepszym obrońcą ligi portugalskiej
Jan Bednarek latem, gdy Southampton spadł z Premier League, zdecydował się na zmianę klubu. Po ośmiu latach spędzonych w Anglii podjął decyzję o wyjeździe do Portugalii. Tam podpisał kontrakt z FC Porto, co okazało się strzałem w dziesiątkę.
Bednarek od razu stał się szefem linii defensywnej, stanowiąc o sile zespołu. Do spółki z Jakubem Kiwiorem, który również trafił latem do Porto, stworzył nazywany w Portugalii „polski mur”. Z nim w składzie Smoki trzynaście na dziewiętnaście razy zachowały czyste konto.
W ostatnich dniach w lidze portugalskiej przyznano nagrody dla najlepszych zawodników w listopadzie. Jan Bednarek został wybrany najlepszym obrońcą miesiąca. Co ciekawe wyróżnienie przyznali mu trenerzy w lidze, ponieważ to oni brali udział w głosowaniu. Reprezentant Polski w poprzednim miesiącu zagrał w trzech ligowych meczach, dwa razy notując czyste konto.
Łącznie w Porto wystąpił w 19 spotkaniach, w których udało mu się zdobyć jednego gola i zaliczyć asystę. Kontrakt ze Smokami ma ważny do czerwca 2029 roku. Podopieczni Francesco Farioliego zajmują 1. miejsce w lidze z dorobkiem 37 punktów po 13. kolejkach. W przyszłym tygodniu na Bednarka i Kiwiora czekają mecze z Malmo w Lidze Europy oraz Estrelą w lidze, a także pucharowe starcie z Famalicao.