Bednarek wyróżniony w Portugalii. Docenili go inni trenerzy

Jan Bednarek został wybrany najlepszym obrońcą ligi portugalskiej w listopadzie. Co ciekawe w głosowaniu brali udział trenerzy drużyn przeciwnych. Za stoperem FC Porto wspaniały miesiąc.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Jan Bednarek najlepszym obrońcą ligi portugalskiej

Jan Bednarek latem, gdy Southampton spadł z Premier League, zdecydował się na zmianę klubu. Po ośmiu latach spędzonych w Anglii podjął decyzję o wyjeździe do Portugalii. Tam podpisał kontrakt z FC Porto, co okazało się strzałem w dziesiątkę.

Bednarek od razu stał się szefem linii defensywnej, stanowiąc o sile zespołu. Do spółki z Jakubem Kiwiorem, który również trafił latem do Porto, stworzył nazywany w Portugalii „polski mur”. Z nim w składzie Smoki trzynaście na dziewiętnaście razy zachowały czyste konto.

W ostatnich dniach w lidze portugalskiej przyznano nagrody dla najlepszych zawodników w listopadzie. Jan Bednarek został wybrany najlepszym obrońcą miesiąca. Co ciekawe wyróżnienie przyznali mu trenerzy w lidze, ponieważ to oni brali udział w głosowaniu. Reprezentant Polski w poprzednim miesiącu zagrał w trzech ligowych meczach, dwa razy notując czyste konto.

Łącznie w Porto wystąpił w 19 spotkaniach, w których udało mu się zdobyć jednego gola i zaliczyć asystę. Kontrakt ze Smokami ma ważny do czerwca 2029 roku. Podopieczni Francesco Farioliego zajmują 1. miejsce w lidze z dorobkiem 37 punktów po 13. kolejkach. W przyszłym tygodniu na Bednarka i Kiwiora czekają mecze z Malmo w Lidze Europy oraz Estrelą w lidze, a także pucharowe starcie z Famalicao.