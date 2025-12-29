Bednarek na ustach w Portugalii. Ależ słowa o Polaku

Jan Bednarek przeżywa ostatnio bardzo dobry okres. Portugalski serwis "O Jogo" rozpływa się nie tylko nad jego grą w obronie, ale i zdolnościami przywódczymi.

MI News Sport /Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Bednarek chwalony przez portugalskie media

Jan Bednarek bez cienia wątpliwości bardzo dużo zyskał w ostatnich miesiącach po transferze do FC Porto. Właściwie należy chyba powiedzieć, że kompletnie zmieniło się postrzeganie reprezentanta Polski, który do tej pory – szczególnie broniąc barw Southampton – miał raczej więcej negatywnych ocen, aniżeli pozytywnych.

To się właśnie zmieniło w momencie, w którym wychowanek Lecha Poznań przeniósł się do zespołu z Portugalii. De facto z miejsca stał się nie tylko liderem linii obronnej swojego zespołu, ale i właśnie całej drużyny. To właśnie z nim w składzie – a także Jakubem Kiwiorem – Porto traci bardzo mało bramek. Doceniają to tamtejsi dziennikarze, którzy jednak zwracają uwagę również na te charakterystyczne cechy przywódcze Bednarka.

– Zaraźliwa pewność siebie Bednarka. Polski mur w defensywie powraca. Filar obrony. Prawdziwy kapitan bez opaski – rozpływa się serwis „O Jogo” przed ostatnim w tym roku meczem FC Porto.

29-letni Jan Bednarek w tym sezonie rozegrał w sumie 22 mecze, w których zdobył dwa gole oraz zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Polski na 11 milionów euro. Jego kontrakt w klubie z Półwyspu Iberyjskiego wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku.

