Lech może sprzątnąć transfer Legii sprzed nosa! Chodzi o bramkarza

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Nowy bramkarz blisko Lecha Poznań

Lech Poznań w tym sezonie spisuje się dość przeciętnie. Nie jest być może bardzo źle, ale także do ideału sporo brakuje. Wszystko najpewniej przez liczne problemy, które spotkały ten zespół w rundzie jesiennej i łączenie Ligi Konferencji Europy z PKO Ekstraklasą. Niemniej innym się udaje to robić bez zarzutów, więc Kolejorz zimą musi poszukać wzmocnień swojego zespołu, aby nie tylko powalczyć o medale, ale i awansować do kolejnej rundy europejskich pucharów.

Jednym z podstawowych celów klub jest sprowadzenie nowego bramkarza. W ostatnim czasie mówiło się o kilku nazwiskach, ale teraz mamy konkret. Według informacji, które przekazał George Tsarouchas z serwisu „Athlosnews”, Lech Poznań jest faworytem do sprowadzenia Irfana Cana Egribayata, a więc golkipera z zespołu Fenerbahce Stambuł. Kolejorz miał osiągnąć już nawet porozumienie z klubem. Co ważne, ofertę za tego samego gracza złożyła także Legia Warszawa, ale to jej odwieczny rywal jest bliżej przeprowadzenia tego transferu.

Z kolei Doruk Tecimer z „TRT Spor” przekazał, że mowa o kwocie 1,2 miliona euro za tego zawodnika. Irfan Can Egribayat w tym sezonie na koncie ma sześć rozegranych spotkań. Całą swoją dotychczasową karierę ten 27-letni Turek spędził w rodzimej lidze. W przeszłości reprezentował młodzieżowe kadry swojego kraju.

Zobacz także: Zalewski vs Zieliński w hicie Serie A! Trzy nieuznane gole, ale jest zwycięzca [WIDEO]