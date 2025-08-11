Bednarek dołączy do legend! Wielka chwila Polaka!

Bednarek debiutuje w Porto
Józef Młynarczyk (triumfator Pucharu Europy), Grzegorz Mielcarski (cztery mistrzostwa), Andrzej Woźniak, Przemysław Kaźmierczak, Paweł Kieszek – do tej pory barwy FC Porto przywdziewało pięciu polskich piłkarzy. Już dzisiaj do tego grona dołączy szósty przedstawiciel naszego kraju. Jan Bednarek, zgodnie z przewidywaniami, wyjdzie w podstawowym składzie Smoków na starcie z Vitorią SC w 1. kolejce Liga Portugal.
Reprezentant Biało-Czerwonych w letnim okienku został sprowadzony z Southampton za 7,5 miliona euro i podpisał kontrakt do 30 czerwca 2029 roku. W nowym klubie będzie występował z numerem „5” na koszulce, a więc z takim samym, jaki widnieje na jego plecach w spotkaniach kadry narodowej.
Bednarek stworzy duet środkowych obrońców z Nehuenem Perezem, pozyskanym za 13,3 mln euro z Udinese. Z kolei na bokach defensywy pojawią się Martim Fernandes i Alberto Costa, kupiony z Juventusu za 15 mln euro. Porto w poprzednim sezonie uplasowało się na 3. miejscu w lidze. Smoki marzą o 31. mistrzostwie kraju – ostatni raz finiszowali na szczycie w 2022 roku.