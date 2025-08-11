Bednarek dołączy do legend! Wielka chwila Polaka!

Jan Bednarek o 21:45 na Estadio do Dragao dołączy do takich piłkarzy, jak Józef Młynarczyk i Grzegorz Mielcarski. Reprezentant Polski znalazł się w wyjściowym składzie FC Porto na ligowy mecz z Vitorią SC.

DPPI Media/ Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Bednarek debiutuje w Porto

Józef Młynarczyk (triumfator Pucharu Europy), Grzegorz Mielcarski (cztery mistrzostwa), Andrzej Woźniak, Przemysław Kaźmierczak, Paweł Kieszek – do tej pory barwy FC Porto przywdziewało pięciu polskich piłkarzy. Już dzisiaj do tego grona dołączy szósty przedstawiciel naszego kraju. Jan Bednarek, zgodnie z przewidywaniami, wyjdzie w podstawowym składzie Smoków na starcie z Vitorią SC w 1. kolejce Liga Portugal.

Reprezentant Biało-Czerwonych w letnim okienku został sprowadzony z Southampton za 7,5 miliona euro i podpisał kontrakt do 30 czerwca 2029 roku. W nowym klubie będzie występował z numerem „5” na koszulce, a więc z takim samym, jaki widnieje na jego plecach w spotkaniach kadry narodowej.

⚽ O 11 para a estreia na Liga, 𝗲𝗹𝗲𝘃𝗮𝗱𝗼 𝗮 𝟮 ⚽#E2ERNO #FCPVSC pic.twitter.com/U8vW4OjNtF — FC Porto (@FCPorto) August 11, 2025

Bednarek stworzy duet środkowych obrońców z Nehuenem Perezem, pozyskanym za 13,3 mln euro z Udinese. Z kolei na bokach defensywy pojawią się Martim Fernandes i Alberto Costa, kupiony z Juventusu za 15 mln euro. Porto w poprzednim sezonie uplasowało się na 3. miejscu w lidze. Smoki marzą o 31. mistrzostwie kraju – ostatni raz finiszowali na szczycie w 2022 roku.