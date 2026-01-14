Bednarek bohaterem Porto! Dwóch Polaków zagrało w hicie [WIDEO]

23:56, 14. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Jan Bednarek zapewnił Porto zwycięstwo meczu z Benficą. Ekipa, której zawodnikami są także Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski, zagra w półfinale Pucharu Portugalii.

Jan Bednarek (Porto - Benfica)
ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek (Porto - Benfica)

Bednarek z golem. Porto w półfinale!

Porto rozpoczęło walkę o półfinał Pucharu Portugalii z dwoma reprezentantami Polski w podstawowym składzie. Jan Bednarek i Jakub Kiwior stworzyli defensywny kwartet z Thiago Silvą i Martimem Fernandesem. Natomiast na ławce rezerwowych zasiadł Oskar Pietuszewski, nowy nabytek Smoków.

Benfica już w 11. minucie mogła otworzyć wynik rywalizacji na Estadio do Dragao, ale Gianluca Prestianni nie znalazł światła bramki. Za to Bednarek już nie miał takiego problemu – cztery minuty później 29-latek potężną główką zamknął wrzutkę Gabriego Veigi i pokonał Anatolija Trubina. Gospodarze schodzili na przerwę z prowadzeniem, a strzelec gola z żółtą kartką.

W 76. minucie Bednarek opuścił boisko. Polski obrońca zgłaszał kontuzję mięśniową i został zmieniony przez Alana Varelę. Pełne spotkanie rozegrał Kiwior, natomiast Pietuszewski nie podniósł się z ławki. Siedemnastolatek poczeka na swój debiut w szeregach Porto, które ostatecznie pokonało Benficę 1:0 i zagra w półfinale Taça de Portugal.

Porto – Benfica (1:0)

Bednarek 15′

