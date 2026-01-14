Bednarek z golem. Porto w półfinale!
Porto rozpoczęło walkę o półfinał Pucharu Portugalii z dwoma reprezentantami Polski w podstawowym składzie. Jan Bednarek i Jakub Kiwior stworzyli defensywny kwartet z Thiago Silvą i Martimem Fernandesem. Natomiast na ławce rezerwowych zasiadł Oskar Pietuszewski, nowy nabytek Smoków.
Benfica już w 11. minucie mogła otworzyć wynik rywalizacji na Estadio do Dragao, ale Gianluca Prestianni nie znalazł światła bramki. Za to Bednarek już nie miał takiego problemu – cztery minuty później 29-latek potężną główką zamknął wrzutkę Gabriego Veigi i pokonał Anatolija Trubina. Gospodarze schodzili na przerwę z prowadzeniem, a strzelec gola z żółtą kartką.
W 76. minucie Bednarek opuścił boisko. Polski obrońca zgłaszał kontuzję mięśniową i został zmieniony przez Alana Varelę. Pełne spotkanie rozegrał Kiwior, natomiast Pietuszewski nie podniósł się z ławki. Siedemnastolatek poczeka na swój debiut w szeregach Porto, które ostatecznie pokonało Benficę 1:0 i zagra w półfinale Taça de Portugal.
Porto – Benfica (1:0)
Bednarek 15′