FC Barcelona i Athletic Bilbao zagrają w półfinale Superpucharu Hiszpanii w Jeddah. Tymczasem znane są już składy obu drużyn na spotkanie z udziałem obu drużyn.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona rusza po kolejne trofeum

FC Barcelona i Athletic Bilbao to zespoły, które mają konkretne ambicje związane z występem na stadionie King Abdullah Sports City w ramach turnieju o Superpuchar Hiszpanii. Faworytem rywalizacji są Katalończycy. W każdym razie Baskowie nie zamierzają tanio sprzedać skóry.

Barca do swojej rywalizacji podejdzie, mając na koncie najwięcej tego typu trofeów w historii. Blaugrana wygrywała Superpuchar Hiszpanii już 15 razy. Z kolei ekipa z Bilbao może pochwalić się trzema takimi triumfami.

Do środowej potyczki zespół Hansiego Flicka przystąpi, mogąc pochwalić się ośmioma zwycięstwami z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki. W trakcie minionego weekendu Barcelona w derbach okazała się lepsza od Espanyolu (2:0). Jedno z trafień w tym starciu zanotował Robert Lewandowski. Katalończycy są jednocześnie liderem La Liga, mając na koncie 49 punktów.

Baskowie natomiast zadomowili się na ósmym miejscu w tabeli z 24 punktami. Athletic Bilbao jest jednocześnie już od dwóch spotkań bez wygranej. Po raz ostatni triumfowali 18 grudnia, gdy w Pucharze Króla pokonali Ourense. W każdym razie zwycięstwo odnieśli dopiero po dogrywce.

Barcelona z Athletikiem Bilbao zmierzy się po raz drugi w tym sezonie. W listopadzie obie ekipy rywalizowały ze sobą w ramach ligi hiszpańskiej. Wówczas Katalończycy udzielili Baskom lekcji piłki nożnej, wygrywając aż 4:0.

Obie drużyny podejdą do meczu osłabione. U Barcelony zabraknie przede wszystkim Ronalda Araujo, Gaviego oraz Andreasa Christensena. Z kolei w zespole z Bilbao nie mogą wystąpić Aymeric Laporte, Prados Díaz oraz Yuri Berchiche.

Składy na mecz FC Barcelona – Athletic Bilbao

FC Barcelona: Joan Garcia – Balde, Cubarsi, Kounde, Eric Garcia, Pedri, de Jong, Roony, Ferran Torres, Raphina, Fermin Lopez

Bilbao: Unai Simon – Adama, Paredes, Vivian, Areso, Rego, Jauregizar, Navarro, Sancet, Berenguer, Williams.