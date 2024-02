Daniemu Alvesowi grozi nawet do dwunastu lat pozbawienia wolności. Jak informują brazylijskie media, były gracz, między innymi, FC Barcelony czy Juventusu może dążyć do samookaleczenia i znajduje się w bardzo złym stanie psychicznym.

IMAGO / CordonPress Na zdjęciu: Dani Alves podczas procesu

W dniach 5 – 7 lutego odbył się proces Daniego Alvesa

Brazylijczykowi grozi do dwunastu lat więzienia

Jeden z kolegów z celi 40-latka ujawnił, że były piłkarz znajduje się w bardzo złej kondycji psychicznej

Alves cierpi na problemy natury psychicznej w oczekiwaniu na wyrok

Nie ustają problemy Daniego Alvesa. Na początku lutego (w dniach 5 – 7) bieżącego roku odbył się proces byłego piłkarza. Przypomnijmy, że 40-latek został oskarżony o napaść seksualną na kobietę w klubie nocnym w Barcelonie. Wiele wskazuje na to, że najbardziej utytułowany gracz w historii dyscypliny może trafić do więzienia nawet na dwanaście lat. Prokuratura i oskarżyciele nie zgodzili się na zwolnienie Alvesa, więc ten wyczekuje na decyzję w areszcie. Boją się, że Brazylijczyk mógłby skorzystać ze swojego bogactwa, by uciec z kraju przed pobytem w więzieniu.

Sam 40-latek podobno fatalnie znosi ostatnie miesiące. W programie Fiesta kolega z celi Alvesa wyjawił, że ten przeżywa bardzo trudny czas. “W wyniku procesu popadł w depresję. Jest załamany. Znajduje się pod opieką wychowawców i urzędników”. Władze więzienia Brians 2 aktywowały protokół awaryjny, mający na celu prewencję prób samookaleczeń lub samobójczych.

